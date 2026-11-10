VLEN: Koalicioni qeveritar mbetet i qëndrueshëm, do të punojmë për realizimin e zotimeve

VLEN: Koalicioni qeveritar mbetet i qëndrueshëm, do të punojmë për realizimin e zotimeve

Kryesia Qendrore e VLEN-it u mblodh për të shqyrtuar zhvillimet e fundit politike dhe për të ripohuar përparësitë e saj për periudhën e ardhshme.

Pas mbledhjes, VLEN-i njoftoi se Qeveria ka miratuar propozimin për provimin e jurisprudencës, i cili për herë të parë parasheh mundësinë e dhënies së tij edhe në gjuhën shqipe. Subjekti e cilësoi këtë si hap historik dhe tha se, pasi kishte dëgjuar studentët, ishte angazhuar për një zgjidhje institucionale.

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Sipas VLEN-it, Marrëveshja e Ohrit i përket popullit shqiptar, sakrifica e të cilit për barazi solli këtë arritje historike, dhe jo ndonjë partie politike. Pas më shumë se dy dekadash, theksoi subjekti, përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i të gjitha bashkësive etnike duhet të marrë garanci ligjore. Miratimi i ligjit për këtë çështje mbetet ndër zotimet kryesore të VLEN-it. Ai e quajti të papranueshme mbështetjen me fjalë të Marrëveshjes së Ohrit ndërkohë që pengohet avancimi i saj dhe tha se për përmbylljen e procesit mbajnë përgjegjësi të gjitha subjektet parlamentare që deklarohen në mbështetje të marrëveshjes.

VLEN-i ripohoi gjithashtu angazhimin për miratimin e propozimligjit që do ta kthejë angazhimin me kontratë në marrëdhënie të rregullt pune, duke u mundësuar personave që plotësojnë kushtet punësim pa afat të caktuar.

Edhe pse, sipas VLEN-it, opozita po e bllokon Ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, subjekti tha se po dëshmon që shërbimi publik është i hapur për shqiptarët edhe pa mekanizmin e Balancuesit. VLEN-i theksoi se vendet e punës nuk duhet të përdoren për shantazh politik.

Decentralizimi vazhdon të jetë përparësi për VLEN-in si një prej shtyllave të Marrëveshjes së Ohrit. Sipas subjektit, komunat me shumicë shqiptare tashmë po përfitojnë mbështetje financiare për projekte dhe investime, pa dallim se cila forcë politike i drejton.

VLEN-i e cilësoi të qëndrueshëm partneritetin qeveritar dhe tha se do të vijojë të punojë për realizimin e prioriteteve programore që u ka premtuar qytetarëve. Sipas tij, efikasiteti i përgjithshëm i Qeverisë aktuale duhet vlerësuar gjatë një mandati të plotë.

Raportin e ri të Komisionit Evropian, VLEN-i e vlerësoi si pasqyrim real dhe objektiv të përparimit të arritur dhe të sfidave të mbetura.

Anëtarësimi në Bashkimin Evropian mbetet, sipas VLEN-it, synim strategjik dhe përgjegjësi ndaj qytetarëve. Subjekti tha se përfaqësuesit e tij në Qeveri, Kuvend dhe pushtetin lokal do të vazhdojnë punën për përmbushjen e të gjitha prioriteteve të përcaktuara.


Shtuar 10.11.2026 22:48

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