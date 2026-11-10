Shumica qeverisëse rrëzoi propozimin për shujtë studentore prej 200 denarësh

Studentët do të vazhdojnë të marrin 140 denarë në ditë për ushqim, pasi shumica qeverisëse në Kuvend nuk mbështeti amendamentin e LSDM-së për ta çuar subvencionin në 200 denarë.
Nisma ishte një nga 124 amendamentet që opozita paraqiti për ribalancimin e dytë të Buxhetit të vitit 2026. Asnjë prej tyre nuk u miratua.
Të lidhura
None found
Për rritjen e shujtës ditore me 60 denarë, LSDM propozoi të ndaheshin edhe 200 milionë denarë, ose rreth 3.25 milionë euro. Krahasuar me shumën aktuale, ndryshimi do të përbënte një rritje prej gati 43 përqind.
Si arsye për propozimin u përmendën shtrenjtimi i ushqimeve, inflacioni dhe rritja e kostos së jetesës. Sipas këtij arsyetimi, 140 denarët që jepen aktualisht po bëhen të pamjaftueshëm për nevojat themelore të studentëve.
LSDM kishte kërkuar më parë që ribalancimi të siguronte fonde edhe për rritjen e pagës minimale në 36,000 denarë, krahas shtimit të shujtës studentore. Partia argumentonte se kostot më të larta të jetesës po e ulin më tej standardin e jetesës së qytetarëve.
Me rrëzimin e amendamentit, kërkesa për ta përshtatur mbështetjen për ushqim me koston reale të jetesës mbetet e paplotësuar. Rritja në 200 denarë nuk do të zbatohet për momentin dhe shuma ditore për studentët mbetet 140 denarë.