Makinat fluturuese pritet të përdoren në Kinë nga vera e vitit 2027, me çmim rreth 300 mijë dollarë

Kina mund të nisë përdorimin e makinave fluturuese nga vera e vitit 2027.
XPeng, një kompani kineze, pret që automjeti i saj fluturues me dy vende të jetë gati në gjysmën e dytë të vitit 2027. Në fillim, ai do të përdoret për veprimtari rekreative në zonat rurale dhe nga shërbimet e emergjencës.
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Modeli pritet të kushtojë rreth 300 mijë dollarë dhe është zhvilluar për afro 10 vjet. Sipas The Guardian, autoritetet kineze të aviacionit civil kanë miratuar përdorimin e tij të kufizuar.
Mjeti nuk ka rrota. Për t’u ngritur dhe për të lëvizur në ajër, ai përdor gjashtë helika elektrike të ngjashme me ato të dronëve. Mund të drejtohet me një levë ose të fluturojë në mënyrë autonome drejt një destinacioni të programuar.
Në Samitin Web në Lisbonë, drejtori ekzekutiv i XPeng, Deli Zhao, tha se përdoruesve u mjaftojnë pesë minuta për të mësuar drejtimin e tij. Ai e përshkroi automjetin si të projektuar për të apasionuarit pas udhëtimeve, sporteve në natyrë dhe fluturimit.
Për transportimin e pajisjes shërben një furgon i madh me gjashtë rrota. Automjeti fluturues nxirret nga pjesa e pasme e furgonit dhe më pas shpaloset.
Përdorimi fillestar do të lejohet vetëm në zona të miratuara posaçërisht në Kinë dhe në operacionet e shërbimeve të emergjencës. Aktualisht, automjeti mund të përshkojë rreth 30 kilometra në fluturim dhe të arrijë lartësinë 1 kilometër mbi tokë.
Ky projekt bën pjesë në strategjinë e Pekinit për të zhvilluar të ashtuquajturën “ekonomi e lartësisë së ulët”, e cila përfshin dronët, transportin ajror të mallrave dhe automjetet fluturuese për pasagjerë.