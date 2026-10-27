Policia zbulon armë dhe municion në shtëpinë e të dyshuarit për vrasjen në Pejë

Policia zbulon armë dhe municion në shtëpinë e të dyshuarit për vrasjen në Pejë

Gjatë kontrollit në shtëpinë e Albert Sylajt, i dyshuar për vrasjen e Arlinda Zekajt, Policia ka gjetur dhe sekuestruar armë, municion dhe mjete të tjera.

Siç thuhet në raportin 24-orësh të Policisë, në mesin e sendeve të konfiskuara janë një pushkë gjuetie, 153 fishekë, disa karikatorë, pajisje të armës, tri thika, një bajonetë, 115 gëzhoja dhe një sëpatë.

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Autoritetet kompetente po vazhdojnë hetimin e rastit, ndërsa Policia ka njoftuar se i dyshuari ende ndodhet në arrati.

Varrimi i Arlinda Zekajt do të zhvillohet sot në orën 15:00, në Radac të Pejës, fshatin e saj të lindjes.


Shtuar 27.10.2026 10:05

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