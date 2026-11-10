BE-ja ndan 50 milionë euro për qendrën e sigurisë në Detin e Zi, von der Leyen kërkon ngritjen e saj të shpejtë

Një fond prej 50 milionë eurosh do të jepet nga Bashkimi Europian për të përshpejtuar ngritjen e një qendre të përbashkët të sigurisë detare në Detin e Zi. Koordinimi i saj do të bëhet nga Rumania dhe Bullgaria.
Financimin e njoftoi presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, gjatë një vizite në Varnë, qytet portual në Bullgari. Ajo kërkoi që qendra të nisë punën sa më shpejt dhe që të caktohen afate të qarta për përfundimin e projektit.
Të lidhura
None found
Kjo nismë pason disa sulme me dronë detarë kundër anijeve tregtare pranë brigjeve rumune dhe bullgare në Detin e Zi. Reuters raporton se gjatë muajit të kaluar janë goditur të paktën nëntë anije; disa detarë kanë humbur jetën dhe të tjerë janë të zhdukur.
Përmes qendrës synohet të forcohen shkëmbimi i informacionit, mbikëqyrja detare dhe siguria e lundrimit. Korridori ka rëndësi për tregtinë ndërkombëtare, furnizimin me energji dhe eksportet ushqimore të Ukrainës.
Edhe NATO ka paralajmëruar se do ta shtojë praninë në krahun e saj lindor në Detin e Zi, duke përdorur avionë patrullues, radarë dhe dronë.
Sipas von der Leyen, liria e lundrimit në Detin e Zi duhet të rivendoset dhe të garantohet. Përballë kërcënimeve në rajon, BE-ja kërkon të përgjigjet në mënyrë të koordinuar.