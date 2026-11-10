Tetë shoferë ndalohen për drejtim të pakujdesshëm, gjashtë prej tyre pa provim të vozitjes

MPB e Maqedonisë njoftoi se gjatë 24 orëve të fundit, në vende të ndryshme të vendit, policia ka privuar nga liria tetë shoferë për veprën penale „drejtim i pakujdesshëm i automjetit“, të parashikuar në nenin 297-a të Kodit Penal.
Gjashtë prej tyre drejtonin automjete pa e dhënë provimin e vozitjes: Sh.J. (57) dhe K.B. (18) nga Shkupi, M.A. (30) nga Tetova, I.H. (26) nga fshati Ulanci, Komuna e Gradskos, N.D. (19) nga Prilepi dhe V.S. (22) nga fshati Zapolzhan, në rrethinën e Prilepit. Dy të tjerët, A.J. (29) nga Manastiri dhe Sh.S. (38) nga Kërçova, u kapën duke drejtuar automjetin megjithëse kishin ndalim aktiv. Sipas MPB-së, pasi rastet të dokumentohen plotësisht, do të paraqiten kallëzimet përkatëse penale.
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MPB u bëri thirrje të gjithë pjesëmarrësve në trafik të respektojnë rregullat, të mos drejtojnë automjet pa e dhënë provimin e vozitjes, kur u është shqiptuar masë ndalimi për drejtim ose kur janë nën ndikimin e alkoolit. Sipas ministrisë, respektimi i këtyre rregullave ndihmon që trafiku të jetë më i sigurt për të gjithë.