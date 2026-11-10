Tabaku pas mbledhjes në Parlamentin Europian: U kërkua qeveri teknike, u diskutua për zgjedhjet dhe protestuesit

Tabaku pas mbledhjes në Parlamentin Europian: U kërkua qeveri teknike, u diskutua për zgjedhjet dhe protestuesit

Deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku, tha se gjatë diskutimit për Shqipërinë në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Europian (AFET) u ngrit kërkesa për një qeveri teknike. Sipas saj, kjo u paraqit si një rrugë për të kapërcyer ngërçin politik dhe për të garantuar zgjedhje të lira e të ndershme.

Pas përfundimit të mbledhjes, Tabaku publikoi një video në rrjetet sociale, ku foli për çështjet e trajtuara në AFET. Ajo përmendi zgjedhjet, barazinë para ligjit dhe ecurinë e integrimit europian të Shqipërisë.

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Në lidhje me zgjedhjet, deputetja u shpreh se krimi i organizuar ka penguar rotacionin politik në vend. Ajo tha se kërkesa për qeveri teknike ishte ngritur në këtë kontekst, si një mënyrë për të dalë nga situata ku ndodhet Shqipëria.

Tabaku ngriti edhe çështjen e zbatimit të ligjit, duke vënë përballë trajtimin e politikanëve të akuzuar për korrupsion me atë të qytetarëve që protestojnë. Ajo shtroi pyetjen nëse ata trajtohen njësoj dhe nëse është krijuar perceptimi se një person që kryen korrupsion mund të mbetet i lirë.

Sipas deputetes, në Parlamentin Europian u përcoll edhe zëri i protestës. Ajo shprehu shqetësimin për mënyrën jodinjitoze dhe, sipas saj, shpesh të dhunshme me të cilën policia i trajton protestuesit.

Një tjetër temë e diskutuar në AFET, sipas Tabakut, ishte liria e mediave. Ajo e cilësoi këtë çështje, së bashku me trajtimin e protestuesve, si pjesë thelbësore të procesit të integrimit europian të Shqipërisë.

Për integrimin europian, Tabaku theksoi se miratimi i ligjeve nuk mjafton pa zbatimin e tyre në praktikë. Ajo e lidhi këtë me funksionimin e shtetit ligjor dhe respektimin e të drejtave.


Shtuar 10.11.2026 19:03

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