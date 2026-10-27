Taravari: Ka ardhur momenti për ndryshimet kushtetuese dhe hapa të mëtejshëm drejt integrimit evropian

Taravari: Ka ardhur momenti për ndryshimet kushtetuese dhe hapa të mëtejshëm drejt integrimit evropian

Kryetari i ASH-së, Arben Taravari, bëri të ditur se sot u takua me ambasadorin e BE-së në Maqedoninë e Veriut, Michalis Rokas. Në takim, ata biseduan për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian.

Taravari nënvizoi rëndësinë e përshpejtimit të procesit të anëtarësimit në BE.

Të lidhura

None found

Në një njoftim në rrjetet sociale, ai e cilësoi takimin me ambasadorin Rokas si të frytshëm dhe produktiv. Sipas tij, diskutimi u përqendrua te zhvillimet politike, perspektiva evropiane e Maqedonisë së Veriut dhe domosdoshmëria për të ecur më shpejt në rrugën e integrimit.

Taravari vlerësoi se vendi gjendet përpara një çasti të rëndësishëm dhe se vizita e fundit e presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka sjellë një momentum të ri, që duhet shfrytëzuar plotësisht.

Ai theksoi se tani nevojiten veprime konkrete, përfshirë miratimin e ndryshimeve kushtetuese dhe vijimin e reformave që do ta çojnë vendin përpara drejt BE-së.

Taravari shtoi se integrimi evropian vazhdon të jetë përparësi dhe rruga drejt një të ardhmeje me zhvillim, stabilitet e prosperitet më të madh./Telegrafi/


Shtuar 27.10.2026 20:09

Tags: , ,
Çuçul: Mbi 800 lëndë të hapura për dyshime korrupsioni deri në tetor

Çuçul: Mbi 800 lëndë të hapura për dyshime korrupsioni deri në tetor
Faturat e ujit në Ohër do të rriten nga 1 janari

Faturat e ujit në Ohër do të rriten nga 1 janari
Llukarevska: Ribalanci uli fondet për Universitetin “Nëna Terezë”, shkollat dhe konviktet

Llukarevska: Ribalanci uli fondet për Universitetin “Nëna Terezë”, shkollat dhe konviktet
Filipçe: Buxhetit i mungojnë 900 milionë euro

Filipçe: Buxhetit i mungojnë 900 milionë euro
Studentët paralajmërojnë referendum pas takimit me Mickoskin dhe Janevskën, pa marrë përgjigje për subvencionin ushqimor

Studentët paralajmërojnë referendum pas takimit me Mickoskin dhe Janevskën, pa marrë përgjigje për subvencionin ushqimor
Trafiku në aeroportet e Shkupit dhe Ohrit rritet me 28%, mbi 3.6 milionë pasagjerë

Trafiku në aeroportet e Shkupit dhe Ohrit rritet me 28%, mbi 3.6 milionë pasagjerë
Kontroll në Sellcë të Tetovës, sekuestrohet marihuanë dhe arrestohet 46-vjeçari

Kontroll në Sellcë të Tetovës, sekuestrohet marihuanë dhe arrestohet 46-vjeçari
ISHP: 72 raste me Ethet e Nilit Perëndimor në Maqedoni, 12 të vdekur

ISHP: 72 raste me Ethet e Nilit Perëndimor në Maqedoni, 12 të vdekur