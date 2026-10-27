Punonjësja e parkut të kafshëve të egra në Holandë humb jetën pas sulmit nga pantera

Punonjësja e parkut të kafshëve të egra në Holandë humb jetën pas sulmit nga pantera

Një punonjëse e Safaripark Beekse Bergen në jug të Holandës ka vdekur nga plagët e marra kur u sulmua nga një panterë gjatë punës. Ngjarja ndodhi të shtunën, më 24 tetor.

Gruaja, e cila kishte qenë pjesë e stafit të parkut për gati 40 vjet, ishte në rrethimin ku mbaheshin dy pantera meshkuj persiane në kohën e sulmit, raportoi agjencia holandeze e lajmeve ANP.

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Ajo u dërgua për trajtim mjekësor dhe iu nënshtrua një operacioni po atë ditë. Pavarësisht ndërhyrjes, gjendja e saj mbeti kritike dhe plagët rezultuan fatale.

Drejtuesit e parkut konfirmuan vdekjen në një deklaratë, ku shprehën pikëllimin për humbjen dhe ngushëlluan familjen, miqtë e të afërmit e punonjëses.

Rrethanat e incidentit pritet të shqyrtohen nga një hetim i pavarur. Safaripark Beekse Bergen njoftoi se aktualisht nuk mund të japë detaje të tjera për rastin.

Për të nderuar punonjësen, parku ka vënë në dispozicion një hapësirë ku vizitorët dhe të tjerët mund të lënë mesazhe ngushëllimi.


Shtuar 27.10.2026 19:55

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