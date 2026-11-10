Sistemi “Safe City” pritet të shtrihet në Strumicë në dhjetor

Ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, njoftoi se zbatimi i sistemit “Safe City” në zonën e Stacionit Policor të Strumicës duhet të nisë gjatë javës së parë të dhjetorit.
Pas Strumicës, sistemi pritet të vendoset në zonën e Stacionit Policor të Shtipit, ku përgatitjet duhet të mbyllen deri në fund të vitit. Për lidhjen e Stacionit Policor të Manastirit, sipas Toshkovskit, do të nevojitet edhe një deri në një muaj e gjysmë. Ai pret që mbulimi i të gjithë vendit të përfundojë deri në shkurt të vitit 2027.
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Toshkovski tha se Ministria e Punëve të Brendshme synon t’i pajisë automjetet e policisë me mjete për matjen e shpejtësisë edhe kur patrullat janë në lëvizje. Po ashtu, parashikohet vendosja e kamerave mobile në segmentet ku ndodhin më shpesh aksidente me viktima ose lëndime të rënda, në mënyrë që kontrollet të zhvillohen edhe aty ku mungojnë kamerat fikse.
Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, sistemi evidentoi 310,865 shkelje të trafikut nga 2 shkurti deri më 20 gusht. Prej tyre, 301,835 kishin të bënin me tejkalimin e shpejtësisë së lejuar.