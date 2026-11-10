Një tjetër goditje për Interin: Ange-Yoan Bonny pritet të mungojë të paktën katër javë

Një tjetër goditje për Interin: Ange-Yoan Bonny pritet të mungojë të paktën katër javë

Interi pritet të mbetet pa Ange-Yoan Bonny për rreth katër javë. Sulmuesi u dëmtua në muskuj gjatë ndeshjes kundër Comos.

Faqja zyrtare Inter.it njoftoi se futbollisti nga Bregu i Fildishtë kreu të hënën ekzaminime mjekësore në Institutin Humanitas në Rozzano. Kontrollet konstatuan një tendosje të muskujve fleksorë të kofshës së djathtë.

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Klubi shpreson që Bonny të kthehet në fillim të dhjetorit, për përballjen me Frosinonen, pas një mungese prej afërsisht një muaji.

Nëse rikuperimi kërkon më shumë kohë, 23-vjeçari rrezikon të humbasë edhe ndeshjet kundër Borussia Dortmund dhe Torinos.

Kjo është një tjetër pengesë për trajnerin Cristian Chivu, të cilit do t’i duhet të menaxhojë mundësitë në sulm gjatë javëve të ardhshme.

Ndërsa Bonny nis programin e rikuperimit, Interi shpreson të ketë sërish në dispozicion Lautaro Martinezin pas pushimit ndërkombëtar.


Shtuar 10.11.2026 15:43

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