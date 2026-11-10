Milani synon tri afrime në merkaton e janarit

Milani ka përcaktuar tri pozitat ku kërkon të përforcohet gjatë janarit: sulmin, krahun e djathtë të mbrojtjes dhe qendrën e mbrojtjes.
Sipas gazetarit të Serie A, Nicolo Schira, klubi planifikon të realizojë tre nënshkrime në afatin kalimtar të janarit.
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Drejtori ekzekutiv i Milanit, Gerry Cardinale, ka konfirmuar se në dimër do të ketë përforcime të tjera, pasi ka injektuar kapital të konsiderueshëm.
Markus Krosche, i cili pritet të marrë detyrën e Drejtorit të ri të Futbollit të Milanit nga janari, do të mbikëqyrë alternativat kryesore për transferime.
Për skuadrën e Ruben Amorim, afrimi i një sulmuesi duket përparësi. Ai do të shërbente si zëvendësues për Goncalo Ramos, paraqitjet e të cilit kanë qenë të paqëndrueshme që prej transferimit të tij rekord nga PSG gjatë verës.