Nga Brukseli, Simeon Saxe-Coburg u shpreh se përplasjet mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë për shumë çështje historike duhen trajtuar nga historianët. Sipas ish-kryeministrit bullgar dhe trashëgimtarit të fronit perandorak bullgar, vëmendja e politikanëve duhet të drejtohet te çështjet praktike dhe te anëtarësimi i Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian.
Deklaratën për mediat ai e bëri pasi kishte treguar se në Bruksel ishte takuar rastësisht me kryeministrin e RMV-së, Hristijan Mickoski.
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Duke folur për takimin, Saxe-Coburg tha se ai kishte ndodhur një ditë më parë dhe se i kishte sjellë shumë kënaqësi. Ai e cilësoi dialogun të dobishëm në çdo drejtim dhe theksoi se fqinjësia e mirë u shërben të gjithëve, ndaj kërkohen përpjekje për të.
Saxe-Coburg përsëriti gjithashtu një qëndrim që, sipas tij, mund të konsiderohej politikisht jo korrekt: shumë prej këtyre temave duhet të shqyrtohen e të trajtohen nga historianët, ndërsa shikimi duhet të jetë nga e ardhmja, te puna praktike dhe te hyrja e Maqedonisë së Veriut në BE.
Në vitin 2007, kur Bullgaria u bë pjesë e Bashkimit Evropian, Saxe-Coburg shërbeu si kryeministër.