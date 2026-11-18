Vladimir Putin dhe Xi Jinping, presidentët e Rusisë dhe Kinës, u takuan për dy orë në Shenzhen gjatë samitit të Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor (APEC). Biseda u përqendrua te forcimi i lidhjeve dypalëshe dhe koordinimi i veprimeve në skenën ndërkombëtare.
Putin tha se Moska dhe Pekini kanë një vizion të përbashkët për një rend botëror shumëpolar e më të drejtë. Ai shtoi se të dyja vendet ndajnë të njëjtën qasje për nxitjen e zhvillimit ekonomik dhe ruajtjen e stabilitetit në rajonin Azi-Paqësor.
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Sipas kreut të Kremlinit, marrëdhëniet ruso-kineze mbeten të qëndrueshme dhe pozitive, sidomos në politikën e jashtme. Ai vuri në dukje se bashkëpunimi i dy vendeve për çështjet ndërkombëtare po zgjerohet vazhdimisht.
Xi Jinping, nga ana tjetër, bëri thirrje për hapa konkretë që do ta shtrinin bashkëpunimin në të gjitha fushat. Presidenti kinez theksoi edhe nevojën për të nxitur një sistem ndërkombëtar shumëpolar dhe për të demokratizuar marrëdhëniet ndërmjet shteteve.
Ekonomia dhe tregtia ishin gjithashtu pjesë e bisedimeve. Putin kërkoi shtimin e shkëmbimeve dypalëshe dhe veçoi rritjen prej 43% të flukseve turistike mes dy vendeve, të ndihmuara edhe nga regjimi i udhëtimit pa viza.
Duke folur për Shenzhenin, ku samiti i APEC-ut zhvillohet më 18 dhe 19 nëntor, presidenti rus e përshkroi qytetin si simbol të zhvillimit ekonomik të Kinës dhe si shembull të transformimit të saj.
Ky ishte takimi i pestë i Putinit me Xi Jinping që nga fillimi i vitit, çka tregon shpeshtësinë e kontakteve politike dhe ekonomike mes dy vendeve.
Bisedimet vijuan edhe në një format të zgjeruar, me delegacione të nivelit të lartë nga të dyja palët. Delegacioni që shoqëronte Putinin përfshinte zëvendëskryeministrat Tatyana Golikova dhe Dmitry Chernyshenko, ministrin e Financave Anton Siluanov, ministrin e Jashtëm Sergei Lavrov dhe ministrin e Mbrojtjes Andrei Belousov. Të pranishëm ishin edhe ministra e këshilltarë të tjerë të Kremlinit, përfshirë Yuri Ushakov dhe zëdhënësin Dmitry Peskov.
Pas këtij takimi, për të enjten, më 19 nëntor, është parashikuar një samit trepalësh me pjesëmarrjen e Putinit, Xi Jinping dhe presidentit amerikan Donald Trump. Kremlini, Shtëpia e Bardhë dhe Ministria e Jashtme kineze kanë njoftuar se takimi është konfirmuar nga të treja palët.
Trump ka deklaruar se diskutimet pritet të përfshijnë luftën në Ukrainë, situatën në Iran, çarmatimin bërthamor dhe lidhjet ekonomike e tregtare, krahas çështjeve të tjera të rëndësishme ndërkombëtare.
Ai do të ishte takimi i parë trepalësh i udhëheqësve të Rusisë, Kinës dhe Shteteve të Bashkuara, ndërsa raportet mes fuqive të mëdha dhe zhvillimet gjeopolitike mbeten në qendër të vëmendjes ndërkombëtare.