Shkup, sot mbahet protestë për tragjedinë në spitalin modular, kërkohet drejtësi për viktimat

Në Shkup sot do të zhvillohet protestë nga familjarët e viktimave të spitalit modular në Tetovë. Marshi protestues do të fillojë nga ora 14:00, nga sheshi Skënderbe dhe do të përfundojë te Prokuroria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila i ka mbyll sytë karshi drejtësisë, dhe po mbron përgjegjësit e tragjedisë ku u dogjën 14 njerëz të gjallë.

“U bëjmë apel qytetarëve të Shkupit dhe qytetarëve të tjerë që të na mbështesin në kërkim të drejtësisë, kurse partive politike u apelojmë të qëndrojnë larg keqpërdorimit të protestës sonë për poena politike”, deklaruan familjarët e viktimave të spitalit modular në Tetovë.