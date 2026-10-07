Sali: Anëtarësimi në BE duhet të mbështetet te drejtësia, parashikueshmëria dhe meritat

Bekim Sali, zëvendëskryeministër i parë dhe ministër për Çështje Evropiane, u takua me Heleen Bakker, zëvendësministre e Mbretërisë së Holandës për çështjet e Bashkimit Evropian. Bisedimet u përqendruan te rruga e Maqedonisë së Veriut drejt anëtarësimit në BE, reformat që duhen zbatuar dhe zgjerimi i bashkëpunimit dypalësh.
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Sipas njoftimit të kabinetit të tij, Sali falënderoi Holandën për mbështetjen e vazhdueshme ndaj perspektivës evropiane të vendit. Ai vlerësoi gjithashtu ndihmën holandeze për forcimin e shtetit ligjor, institucioneve demokratike dhe aftësive administrative.
Gjatë takimit u veçua rëndësia e programit holandez MATRA për transformim shoqëror, veçanërisht për kontributin e tij në fushën e sundimit të ligjit, si dhe mundësitë që krijon shkëmbimi i ekspertizës mes institucioneve.
Sali paraqiti ecurinë e Agjendës së Reformave dhe përparësive të Planit të Rritjes për Ballkanin Perëndimor. Ai tha se integrimi me hapa gradualë duhet të sjellë rezultate konkrete për qytetarët dhe bizneset, si dhe të nxisë ritëm më të shpejtë reformash në funksion të anëtarësimit të plotë.
Ministri theksoi se anëtarësimi në Bashkimin Evropian duhet të zhvillohet mbi kritere të qarta dhe të jetë proces i drejtë, i parashikueshëm e i bazuar në merita, ku të vlerësohen reformat dhe rezultatet konkrete.
Palët shqyrtuan gjithashtu mënyra për të thelluar bashkëpunimin në forcimin e institucioneve, shkëmbimin e përvojave dhe realizimin e projekteve të përbashkëta.