SHBA i kërkon Moskës transparencë për vdekjen e studiueses së murtajës, Trump planifikon bisedë me Putinin

Autoritetet amerikane i janë drejtuar Rusisë me kërkesë për të dhëna të mëtejshme lidhur me vdekjen e një punonjëseje 28-vjeçare të Institutit të Kërkimeve kundër Murtajës në Irkutsk, Siberi.
Të lidhura
None found
Darya Shipilova ndërroi jetë më 2 tetor, pasi ishte shtruar në spital me pneumoni me origjinë të panjohur. Ngjarja ka ngritur shqetësime ndërkombëtare, pasi institucioni ku ajo punonte studion patogjenë të rrezikshëm, mes tyre edhe bakterin përgjegjës për murtajën.
Raportimet nga Shtetet e Bashkuara bëjnë të ditur se autoritetet ruse kanë izoluar rreth 200 persona që kishin pasur kontakt me Shipilovën. Në masat parandaluese janë përfshirë edhe instituti ku ajo punonte dhe spitali ku mori trajtim.
Disa raportime, ende të pakonfirmuara, sugjerojnë se studiuesja mund të jetë ekspozuar ndaj patogjenit pas thyerjes së një epruvete në laborator. Megjithatë, autoritetet ruse nuk e kanë konfirmuar këtë version. Agjencia ruse e shëndetit publik ka njoftuar se analizat nuk kanë evidentuar mikroorganizma të lidhur me aktivitetin e saj profesional.
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, ka kërkuar më shumë transparencë nga Moska dhe ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara po e ndjekin nga afër zhvillimin e situatës.
Presidenti Donald Trump ka bërë të ditur se synon të zhvillojë një bisedë telefonike me Vladimir Putinin për të diskutuar këtë rast. Organizata Botërore e Shëndetësisë vlerëson se rreziku ndërkombëtar mbetet aktualisht shumë i ulët, ndërsa deri tani nuk ka një konfirmim zyrtar se bëhet fjalë për murtajë.