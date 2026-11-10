Kurti i kërkon udhëheqjes së re serbe të pranojë pavarësinë e Kosovës

Kryeministri Albin Kurti deklaroi se udhëheqja e re e Serbisë duhet të pranojë realitetin e shekullit XXI: Kosova është shtet i pavarur, i njohur nga mbi 120 shtete.
Gjatë një bashkëbisedimi me studentët e Paris School of International Affairs (PSIA), Kurti tha se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë duhet të përfshijë edhe përgjegjësinë për sulmin terrorist në Banjskë. Ai kërkoi dorëzimin e Milan Radoiçiqit, të cilin e cilësoi arkitektin kryesor të sulmit ku u vra togeri Afrim Bunjaku.
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Sipas Kurtit, qeveria serbe, pas ndryshimit të fundit në udhëheqje, duhet ta njohë pavarësinë e Kosovës si pjesë të këtij procesi. Ai kërkoi gjithashtu që Serbia të ndalë fushatën kundër njohjes ndërkombëtare të Kosovës, përfshirë përdorimin e kundërshtimit të Rusisë ndaj anëtarësimit të saj në organizatat ndërkombëtare.
Duke folur për qasjen e Bashkimit Evropian ndaj Ballkanit Perëndimor, Kurti tha se lufta e Rusisë kundër Ukrainës i ka dhënë zgjerimit një urgjencë të re. Megjithatë, sipas tij, kjo nuk duhet të çojë në një Evropë ku disa vende mirëpriten, ndërsa të tjerat përballen me një rrugë të paqartë drejt integrimit.
Ai e lidhi dialogun me Serbinë edhe me njohjen e Kosovës nga pesë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe katër shtetet anëtare të NATO-s që ende nuk e kanë njohur. Kurti tha se këto vende duhet të marrin parasysh rrethanat në të cilat lindi Kosova — represionin, spastrimin etnik dhe gjenocidin që, sipas tij, përjetoi populli i saj — në vend që t’i barazojnë ato me lëvizjet separatiste me të cilat bëhen nganjëherë krahasime.
Kurti po merr pjesë në Forumin e Paqes në Paris, në margjinat e të cilit zhvilloi edhe një takim dhe aktivitete të tjera.