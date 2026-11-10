RMV, Ministria e Drejtësisë i dërgon Komisionit Evropian projektet e reja të Kodit Penal dhe të Procedurës Penale

RMV, Ministria e Drejtësisë i dërgon Komisionit Evropian projektet e reja të Kodit Penal dhe të Procedurës Penale

Projektligji Penal dhe Projektligji i Procedurës Penale i janë dërguar Komisionit Evropian për mendim, njoftoi Ministria e Drejtësisë. Ky hap është pjesë e reformës gjithëpërfshirëse të legjislacionit penal dhe përafrimit të tij me standardet evropiane.

Sipas Ministrisë, Kodi i ri Penal po hartohet pas tre dekadash. Bashkë me Ligjin e ri të Procedurës Penale, ai synon ta bëjë më efikase luftën kundër krimit dhe korrupsionit, t’i bëjë më të drejta procedurat gjyqësore, të përmirësojë mbrojtjen e viktimave dhe të rrisë sigurinë ligjore për qytetarët.

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Ministria thekson se reforma nuk përfundon me miratimin e ligjeve: rëndësi kanë zbatimi i tyre dhe rezultatet që duhet të ndiejnë qytetarët. Korniza e synuar ligjore duhet të mundësojë hetime efikase, gjykim të drejtë, zbatim të barabartë të ligjit dhe llogaridhënie pa përjashtime.

Puna për Kodin e ri Penal nisi në vitin 2019. Nga viti 2020 deri në vitin 2026, grupi i punës i drejtuar nga Akademiku Vllado Kambovski u konsultua gjerësisht me përfaqësues të gjyqësorit, të komunitetit akademik, të institucioneve kompetente dhe të organizatave të shoqërisë civile.

Ministria e Drejtësisë bën të ditur se teksti i propozuar përfshin 33 direktiva përkatëse të Bashkimit Evropian dhe se gjatë konsultimeve janë marrë në shqyrtim më shumë se 50 opinione e propozime.

Paralelisht është punuar edhe për Kodin e ri të Procedurës Penale. Grupi i ekspertëve prej 25 anëtarësh, i drejtuar nga Gordana Lažetiq, e përfundoi tekstin në tetor 2026. Sipas Ministrisë, propozimi parashikon përafrim me 25 direktiva dhe standarde përkatëse evropiane.


Shtuar 10.11.2026 13:03

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