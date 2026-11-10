VIDEO/ Barazim në vota për kryebashkiakun në Peru, fituesin e përcakton monedha

Në zonën e Conima-s, pranë liqenit Titikaka në Peru, gara për kryebashkiak përfundoi pa dallim mes dy kandidatëve: Rubén Quispe Capajaña dhe Salomino Mamani Quispe morën nga 671 vota secili, të barasvlershme me 27.739% të votave të vlefshme.
Barazimi u zgjidh më 4 nëntor në një short publik të organizuar nga autoritetet zgjedhore. Për shortin u përdor një monedhë me vlerë një sol, monedha zyrtare e Perusë. Rubén Quispe Capajaña, kandidat i partisë Somos Perú, kishte zgjedhur më parë njërën anë të saj; hedhja e monedhës e shpalli fitues dhe i siguroi postin e kryebashkiakut.
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Kjo procedurë, ndonëse e pazakontë, është e parashikuar në ligjin zgjedhor të Perusë: kur dy kandidatë kanë numër të barabartë votash, fituesi caktohet me short.
Salomino Mamani Quispe, kandidati që humbi, pranoi se shorti ishte i ligjshëm. Megjithatë, ai kërkoi ndryshimin e rregullave dhe propozoi që, në raste barazimi, të mbahet një raund i dytë zgjedhor. Kështu, pasi votat nuk nxorën dot një fitues, drejtimi i bashkisë u vendos nga hedhja e monedhës.