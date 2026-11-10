VIDEO/ Barazim në vota për kryebashkiakun në Peru, fituesin e përcakton monedha

VIDEO/ Barazim në vota për kryebashkiakun në Peru, fituesin e përcakton monedha

Në zonën e Conima-s, pranë liqenit Titikaka në Peru, gara për kryebashkiak përfundoi pa dallim mes dy kandidatëve: Rubén Quispe Capajaña dhe Salomino Mamani Quispe morën nga 671 vota secili, të barasvlershme me 27.739% të votave të vlefshme.

Barazimi u zgjidh më 4 nëntor në një short publik të organizuar nga autoritetet zgjedhore. Për shortin u përdor një monedhë me vlerë një sol, monedha zyrtare e Perusë. Rubén Quispe Capajaña, kandidat i partisë Somos Perú, kishte zgjedhur më parë njërën anë të saj; hedhja e monedhës e shpalli fitues dhe i siguroi postin e kryebashkiakut.

Të lidhura

None found

Kjo procedurë, ndonëse e pazakontë, është e parashikuar në ligjin zgjedhor të Perusë: kur dy kandidatë kanë numër të barabartë votash, fituesi caktohet me short.

Salomino Mamani Quispe, kandidati që humbi, pranoi se shorti ishte i ligjshëm. Megjithatë, ai kërkoi ndryshimin e rregullave dhe propozoi që, në raste barazimi, të mbahet një raund i dytë zgjedhor. Kështu, pasi votat nuk nxorën dot një fitues, drejtimi i bashkisë u vendos nga hedhja e monedhës.


Shtuar 10.11.2026 13:06

VIDEO/ Dy atletë katapultohen nga oxhaku 360 metra i lartë në Slloveni, arrijnë 180 km/orë dhe vendosin dy rekorde Guinness

VIDEO/ Dy atletë katapultohen nga oxhaku 360 metra i lartë në Slloveni, arrijnë 180 km/orë dhe vendosin dy rekorde Guinness
Makinat fluturuese pritet të përdoren në Kinë nga vera e vitit 2027, me çmim rreth 300 mijë dollarë

Makinat fluturuese pritet të përdoren në Kinë nga vera e vitit 2027, me çmim rreth 300 mijë dollarë
Raporti republikan: Krimet e Epstein mund të ishin ndalur, drejtësia dështoi dhe lidhjet e fuqishme e mbrojtën

Raporti republikan: Krimet e Epstein mund të ishin ndalur, drejtësia dështoi dhe lidhjet e fuqishme e mbrojtën
Arrestohet në Britani ushtari amerikan, dyshohet se bashkëpunoi me inteligjencën ruse

Arrestohet në Britani ushtari amerikan, dyshohet se bashkëpunoi me inteligjencën ruse
Përplasje gjatë uljes së avionit në Australi, plagosen rëndë dy të moshuar në një makinë

Përplasje gjatë uljes së avionit në Australi, plagosen rëndë dy të moshuar në një makinë
E verbër që nga lindja, 56-vjeçarja bëhet kursantja e parë pilote në Itali dhe arrin 200 orë fluturimi

E verbër që nga lindja, 56-vjeçarja bëhet kursantja e parë pilote në Itali dhe arrin 200 orë fluturimi
Letra që Trump i la Bidenit në Zyrën Ovale: “Pa politikën, mund të ishim miq të mirë

Letra që Trump i la Bidenit në Zyrën Ovale: “Pa politikën, mund të ishim miq të mirë
VIDEO/ Stuhia në Brazil ngre dallgë të mëdha në lumin Tapajos, pamjet tronditin banorët

VIDEO/ Stuhia në Brazil ngre dallgë të mëdha në lumin Tapajos, pamjet tronditin banorët
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet