QMK: 30 zjarre të raportuara në terrene të hapura, 12 vijojnë të jenë aktive

Të dhënat e Qendrës për Menaxhim me Kriza tregojnë se deri në orën 18:30 të 8 tetorit, në Maqedoninë e Veriut janë evidentuar 30 zjarre në ambiente të hapura. Nga ky total, 12 vatra mbeten aktive, 2 janë vënë nën kontroll dhe 16 janë shuar.
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Vatrat që vijojnë të jenë aktive ndodhen në komunat Studeniçan, Çashkë, Likovë, Dëbarcë, Vinicë, Vrapçisht, Manastir, Novaci dhe Prilep. Ekipet në terren po punojnë për stabilizimin e situatës dhe lokalizimin e zjarreve.
Dy vatra të tjera, të raportuara në komunat Kumanovë dhe Koçan, janë aktualisht nën kontroll.
Zjarret e shuara janë regjistruar në Saraj, Qendër, Çair, Aerodrom, Gazi Babë, Mogillë, Dollnen, Demir Hisar, Bosillovë, Vasilevë, Makedonska Kamenicë, Vinicë, Kumanovë, Kratovë dhe Vrapçisht.