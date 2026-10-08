QMK: 30 zjarre të raportuara në terrene të hapura, 12 vijojnë të jenë aktive

QMK: 30 zjarre të raportuara në terrene të hapura, 12 vijojnë të jenë aktive

Të dhënat e Qendrës për Menaxhim me Kriza tregojnë se deri në orën 18:30 të 8 tetorit, në Maqedoninë e Veriut janë evidentuar 30 zjarre në ambiente të hapura. Nga ky total, 12 vatra mbeten aktive, 2 janë vënë nën kontroll dhe 16 janë shuar.

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Vatrat që vijojnë të jenë aktive ndodhen në komunat Studeniçan, Çashkë, Likovë, Dëbarcë, Vinicë, Vrapçisht, Manastir, Novaci dhe Prilep. Ekipet në terren po punojnë për stabilizimin e situatës dhe lokalizimin e zjarreve.

Dy vatra të tjera, të raportuara në komunat Kumanovë dhe Koçan, janë aktualisht nën kontroll.

Zjarret e shuara janë regjistruar në Saraj, Qendër, Çair, Aerodrom, Gazi Babë, Mogillë, Dollnen, Demir Hisar, Bosillovë, Vasilevë, Makedonska Kamenicë, Vinicë, Kumanovë, Kratovë dhe Vrapçisht.


Shtuar 8.10.2026 21:02

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