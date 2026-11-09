Pas vetos së Siljanovska-Davkovës, paraqiten 2.158 amendamente për ndryshimet në Ligjin për Prokurimin Publik

Pas vetos së Siljanovska-Davkovës, paraqiten 2.158 amendamente për ndryshimet në Ligjin për Prokurimin Publik

Për projektligjin që ndryshon Ligjin për Prokurimin Publik janë dorëzuar gjithsej 2.158 amendamente, pasi presidentja Gordana Siljanovska-Davkova refuzoi të nënshkruajë dekretin për shpalljen e tij.

Sipas AIM, shumica qeverisëse ka propozuar përmes një amendamenti heqjen e nenit 13, dispozita për të cilën presidentja vendosi veton. Pjesa më e madhe e amendamenteve të tjera janë paraqitur nga LSDM. Projektligji është përfshirë në rendin e ditës të seancës plenare të planifikuar për nesër, kur Kuvendi do ta shqyrtojë sërish në lexim të tretë.

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Arsyet e vendimit presidentja ia paraqiti me shkrim kryetarit të Kuvendit, Afrim Gashi. Letra, e dërguar më 4 nëntor, lidhet me dekretin për shpalljen e ndryshimeve në Ligjin për Prokurimin Publik, të miratuara në seancën parlamentare të 26 tetorit 2026. Siljanovska-Davkova shpjegoi se vendimin e mori pas shqyrtimit të kujdesshëm dhe konsultimeve me ekspertë, duke u mbështetur në nenin 75, paragrafi 3, të Kushtetutës.

Sipas saj, neni 13 i ndryshimeve ngre dilema serioze për sundimin e ligjit. Ai ndryshon paragrafin 4 të nenit 132 të Ligjit për Prokurimin Publik: formulimi që parashikonte emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit Shtetëror për pesë vjet, me të drejtën e një zgjedhjeje tjetër, zëvendësohet me të drejtën e riemërimit.

Presidentja argumentoi se dispozita e mëparshme vendoste një kufi të qartë prej 10 vitesh, ndërsa formulimi i ri, sipas saj, është juridikisht i pasaktë dhe mund të interpretohet si lejim i rizgjedhjes pa kufi. Duke iu referuar opinioneve dhe rekomandimeve të Komisionit të Venedikut, ajo trajtoi mundësinë e një mandati të dytë prej pesë vitesh, ose 5+5 vjet, dhe kundërshtoi hapjen e rrugës për një numër të pakufizuar mandatesh.

Siljanovska-Davkova paralajmëroi se, nëse anëtarësimi në Komisionin e Prokurimit Publik sjell pushtet dhe ndikim të madh, lejimi i mandateve pa kufi rrezikon ta përqendrojë vendimmarrjen për shpenzimin e shumave të mëdha të parave shtetërore në duart e pak personave. Ajo kujtoi gjithashtu se, gjatë dekadave të fundit, puna e këtij organi është shoqëruar me probleme, dyshime dhe akuza për veprimtari të paanshme, të papërgjegjshme dhe të paligjshme.

Presidentja tha se do ta kuptonte kufizimin e anëtarësimit në Komisionin e Prokurimit Publik në një mandat pesëvjeçar, por vuri në dyshim arsyetimin për lejimin e një numri të pakufizuar mandatesh. Ajo i kërkoi Parlamentit që, gjatë rishqyrtimit të nenit 13, të marrë parasysh arsyet e vetos së saj dhe parimin e sundimit të ligjit.


Shtuar 9.11.2026 21:14

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