Salihaj kritikon largimin e fotografisë së Rugovës: Veprim fyes dhe i padenjë nga presidentja e re

Salihaj kritikon largimin e fotografisë së Rugovës: Veprim fyes dhe i padenjë nga presidentja e re

Ish-deputeti i LDK-së Adem Salihaj ka reaguar për zhvendosjen e fotografisë së presidentit historik Ibrahim Rugova nga Zyra e Presidentit. Në një prononcim për “Bota sot”, ai e ka cilësuar këtë veprim si të ulët, të padenjë dhe fyes ndaj figurës historike të Rugovës.

Salihaj ka kujtuar rëndësinë e Rugovës si vizionar dhe strateg i pavarësisë së Kosovës, duke vënë në dukje se shtetin e sotëm është vështirë ta përfytyrosh pa vizionin, urtësinë politike dhe qëndrueshmërinë e tij.

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Ai tha se zhvendosja e fotografisë dhe përçmimi i figurës së presidentit historik nuk i bëjnë nder presidentes së sapozgjedhur, Justina Pula-Shiroka. Sipas tij, kontributi dhe vizioni i Rugovës janë pjesë e historisë së Kosovës dhe nuk mund të fshihen ose të zvogëlohen me veprime të tilla.

Ish-deputeti vlerësoi se edhe sot rruga e shtetndërtimit të Kosovës mbështetet në shumë nga parimet dhe vizioni i Rugovës, të cilat do të mbeten të rëndësishme edhe për një kohë të gjatë. Ai e konsideroi vizionin e tij të pazëvendësueshëm.

Salihaj kritikoi presidenten e re, duke thënë se ajo, në vend që të tregojë respekt për figurat themelore të shtetësisë së Kosovës, ka zgjedhur një veprim përçmues. Ai shtoi se detyra presidenciale kërkon përgjegjësi, maturi dhe respekt për historinë e vendit.

Sipas Salihajt, Pula-Shiroka mori detyrën si zgjidhje kompromisi, në përpjekje për të kapërcyer një vakum institucional të krijuar nga një krizë gati dyvjeçare. Për këtë arsye, ai tha se duhet të shmangë veprimet që mund ta bëjnë të kujtohet për keq.

Në përfundim, Salihaj theksoi se historia e Kosovës nuk ndryshohet duke zhvendosur fotografi apo duke përçmuar personalitetet që ndihmuan në rrugën drejt lirisë dhe pavarësisë.


Shtuar 9.11.2026 21:07

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