Iseni: Pas rezultateve me Kosovën, One Stop Shop do të zbatohet edhe në kufirin me Shqipërinë

Zëvendësministri i Punëve të Brendshme, Astrit Iseni, ka bërë të ditur se, pas vënies në funksion të sistemit One Stop Shop me Republikën e Kosovës, po punohet për shtrirjen e modelit të kontrollit të përbashkët kufitar edhe me Republikën e Shqipërisë.
Marrëveshja me Shqipërinë, sipas tij, përfshin pesë vendkalime kufitare mes dy vendeve. Synimi është që qytetarët dhe transportuesit të kontrollohen vetëm një herë, pa kaluar nëpër procedura të dyfishta, çka do të shkurtojë pritjen.
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Në këtë model do të përfshihet edhe pika kufitare e Qafë Thanës. Atje do të zbatohet kontrolli i përbashkët hyrje-hyrje, me procedura kufitare që kryhen vetëm një herë.
Duke iu referuar përvojës me Kosovën, Iseni tha se One Stop Shop ka ulur ndjeshëm kohën e pritjes në kufi. Ai shtoi se qarkullimi është rritur me 50 për qind në krahasim me vitin e fundit para se sistemi të vihej në funksion.
Iseni përmendi gjithashtu Korridorin 8, aksin Shkup–Bllacë, lidhjen Tetovë–Prizren dhe interkonjeksionet energjetike me Kosovën dhe Shqipërinë. Sipas tij, këto projekte infrastrukturore dhe energjetike i shërbejnë forcimit të lidhjeve rajonale dhe lehtësimit të bashkëpunimit mes Maqedonisë së Veriut, Kosovës dhe Shqipërisë.