Nëna e Gjoko Ristovit: 350 mijë eurot i fsheha vetë në mur, i fitova duke shitur shalqi, speca e rrush

Në gjyqin ndaj ish-gjyqtarit Gjoko Ristov dëshmuan prindërit e tij për 350 mijë eurot e zbuluara në një bunker të ndërtuar në mur. Nëna e tij, Donka Ristova, deklaroi se paratë ishin kursimet e saj, të mbledhura gjatë 50 vjetëve nga shitja e produkteve bujqësore.
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Donka Ristova shpjegoi se i mbante paratë pas sobës, në kuzhinën e katit të dytë të shtëpisë, e ndërtuar në vitin 1975. Sipas saj, pllaka ishte fiksuar vetëm në katër pika, në mënyrë që të hiqej lehtë dhe të hapej hapësira pas saj. Ajo tha se i mbështillte kursimet me fletë alumini dhe i vendoste aty, duke i ruajtur për ditë të vështira në pleqëri.
E pyetur përse nuk i kishte depozituar paratë në bankë, ajo u përgjigj se nuk kishte besim te bankat. “Banka nuk garanton mbi 30 mijë euro. U mbyll një bankë para disa vitesh; njerëzit vetëvriten, vdesin”, tha Ristova.
Ajo tregoi se paratë i kishte fituar duke punuar së bashku me bashkëshortin. “Tërë jetën i kam fituar paratë. Shisnim në tregje të ndryshme shalqi, pjepër, spec të kuq, arra e kajsi. Më pas kishim vreshta dhe shisja rrush në sasi të mëdha”, deklaroi ajo.
Gjatë pyetjeve, gjyqtarja e përballi me faktin se, sipas ekspertizës, në paratë e gjetura ishin zbuluar gjurmë biologjike të djalit të saj, Gjoko Ristov, dhe jo të saj. Donka Ristova tha se kjo nuk ishte e mundur. Të njëjtën përgjigje dha edhe bashkëshorti i saj, Zdravko, babai i Gjokos.