Në Shkup lindin para kohe 600 deri në 700 foshnja në vit, mjekët përballë sfidës së mbijetesës së tyre

Në Shkup lindin para kohe 600 deri në 700 foshnja në vit, mjekët përballë sfidës së mbijetesës së tyre

Klinika Universitare e Gjinekologjisë dhe Obstetrikës në Shkup përballet çdo vit me 600 deri në 700 lindje të parakohshme. Institucioni i publikoi këto shifra gjatë nëntorit, muajit që i kushtohet rritjes së ndërgjegjësimit për foshnjat që vijnë në jetë përpara kohe.

Përmasat e këtij fenomeni shtrihen në mbarë botën: afërsisht 15 milionë foshnja lindin para kohe çdo vit. Sipas të dhënave të bëra publike, lindjet e parakohshme përbëjnë një në çdo dhjetë lindje në nivel global.

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Për Klinikën, ardhja në jetë e secilës prej këtyre foshnjave shoqërohet me një përpjekje të vështirë për mbijetesë, të cilën e përjetojnë edhe familjarët dhe ekipet mjekësore. Institucioni i përshkruan ato si foshnja me trup të vogël, por me guxim të madh, ndërsa prindërit e tyre kalojnë mes ankthit dhe shpresës dhe profesionistët e shëndetësisë përpiqen të shpëtojnë çdo jetë.

Në njoftimin e saj, Klinika bën të ditur edhe ndryshimin e datës së ditës ndërkombëtare për foshnjat e lindura para kohe. Duke nisur nga viti 2026, kalendari i Organizatës Botërore të Shëndetësisë e përcakton shënimin e saj më 15 nëntor, nga 17 nëntori që ishte më parë.

Mjekët përcjellin mesazhin se çdo jetë, sado e vogël, duhet të ketë mundësinë më të madhe për një të ardhme.


Shtuar 10.11.2026 03:18

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