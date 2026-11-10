Në Shkup lindin para kohe 600 deri në 700 foshnja në vit, mjekët përballë sfidës së mbijetesës së tyre

Klinika Universitare e Gjinekologjisë dhe Obstetrikës në Shkup përballet çdo vit me 600 deri në 700 lindje të parakohshme. Institucioni i publikoi këto shifra gjatë nëntorit, muajit që i kushtohet rritjes së ndërgjegjësimit për foshnjat që vijnë në jetë përpara kohe.
Përmasat e këtij fenomeni shtrihen në mbarë botën: afërsisht 15 milionë foshnja lindin para kohe çdo vit. Sipas të dhënave të bëra publike, lindjet e parakohshme përbëjnë një në çdo dhjetë lindje në nivel global.
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Për Klinikën, ardhja në jetë e secilës prej këtyre foshnjave shoqërohet me një përpjekje të vështirë për mbijetesë, të cilën e përjetojnë edhe familjarët dhe ekipet mjekësore. Institucioni i përshkruan ato si foshnja me trup të vogël, por me guxim të madh, ndërsa prindërit e tyre kalojnë mes ankthit dhe shpresës dhe profesionistët e shëndetësisë përpiqen të shpëtojnë çdo jetë.
Në njoftimin e saj, Klinika bën të ditur edhe ndryshimin e datës së ditës ndërkombëtare për foshnjat e lindura para kohe. Duke nisur nga viti 2026, kalendari i Organizatës Botërore të Shëndetësisë e përcakton shënimin e saj më 15 nëntor, nga 17 nëntori që ishte më parë.
Mjekët përcjellin mesazhin se çdo jetë, sado e vogël, duhet të ketë mundësinë më të madhe për një të ardhme.