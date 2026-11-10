Mickoski shprehet i tronditur dhe i fyer nga deklaratat e Blendi Hodait

Mickoski shprehet i tronditur dhe i fyer nga deklaratat e Blendi Hodait

Deklaratat e fundit të Blendi Hodait, kryetar i Forumit për Ndryshime në Arsim, kanë shkaktuar reagimin e kryeministrit Hristijan Mickoski, i cili tha se ishte ndier i fyer dhe i tronditur prej tyre. Ai shprehu gjithashtu keqardhjen për mungesën e Hodait në takimet ku përfaqësuesit e lëvizjeve studentore kishin diskutuar për shujtën studentore.

Duke folur si prind, profesor dhe pedagog i rregullt universitar, Mickoski e cilësoi reagimin e tij si një befasi të pakëndshme dhe tronditje për mënyrën se si, sipas tij, Hodai kishte fyer profesorët e rregullt. Kryeministri theksoi se si ai, ashtu edhe ministrja e Arsimit, janë profesorë të rregullt dhe se kanë ndihmuar breza studentësh të marrin njohuri të nevojshme për jetën e mëtejshme dhe familjet e tyre.

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Çështja vjen pas padisë që Forumi për Ndryshime në Arsim paraqiti të premten në Gjykatën Administrative ndaj Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Sipas Forumit, ministrja nuk e ka përmbushur detyrimin ligjor për përshtatjen e shujtës studentore me përqindjen e inflacionit. Hodai deklaroi se personi që shkel ligjin quhet kriminel dhe se, në rastin konkret, edhe Ministria e Arsimit nuk e kishte zbatuar ligjin.

I pyetur për kërkesën që të rritet shujta studentore, Mickoski u përgjigj se fondet e ushqimit të subvencionuar mund t’u mundësojnë studentëve të përfitojnë ulje shtesë në rrjetet e tregtisë me pakicë. Megjithatë, ai nuk bëri të ditur emrat e marketeve ku do të ofroheshin këto përfitime, masën e zbritjeve apo kohën kur do të nisnin të zbatoheshin.


Shtuar 10.11.2026 03:18

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