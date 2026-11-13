Përplasje mes dy anijeve në New Orleans, dhjetëra persona në ujë; vijon operacioni i shpëtimit

Përplasje mes dy anijeve në New Orleans, dhjetëra persona në ujë; vijon operacioni i shpëtimit

Një tanker u përplas mesditën e së premtes me një anije turistike të ankoruar në lumin Misisipi, në portin e New Orleans, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Autoritetet portuale bëjnë të ditur se përplasja ndodhi rreth orës 12:30, sipas orës lokale. Në aksident u përfshinë tankeri Atlantic Asphalt dhe anija turistike American Heritage, e cila i përket kompanisë American Cruise Lines. Në bordin e saj ishin më shumë se 130 persona, pasagjerë dhe pjesëtarë të ekuipazhit.

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Ekipet e emergjencës shkuan menjëherë në vendngjarje dhe nisën ndërhyrjen për shpëtimin e personave të përfshirë. Autoritetet e qytetit të New Orleans njoftuan se disa persona janë nxjerrë nga uji, ndërsa kërkimet dhe operacioni për të shpëtuar të tjerët vazhdojnë.

Në pamjet e shpërndara nga dëshmitarët shihet tankeri teksa i afrohet anijes turistike dhe përplaset me të. Regjistrime të tjera tregojnë persona me jelekë shpëtimi në ujë dhe ekipet e emergjencës që ndërhyjnë për t’i nxjerrë në siguri.

American Cruise Lines konfirmoi evakuimin e pasagjerëve dhe ekuipazhit të American Heritage. Kompania bëri të ditur gjithashtu se po bashkëpunon me Rojën Bregdetare amerikane dhe autoritetet lokale.

Raportimet fillestare tregojnë se anija turistike u dëmtua në mënyrë të konsiderueshme dhe filloi të merrte ujë pas goditjes. Në komunikimet me radio të shërbimeve të emergjencës u raportua për persona në ujë dhe u kërkua ndërhyrje e menjëhershme.

Ende nuk është publikuar një bilanc zyrtar i të plagosurve dhe as të dhëna për gjendjen e tyre shëndetësore. Shkaku i përplasjes nuk dihet dhe po hetohet.

Në reagimin e saj, American Cruise Lines u shpreh thellësisht e shqetësuar për të gjithë personat e përfshirë në ngjarje.

Guvernatori i Luizianës, Jeff Landry, njoftoi se po mban kontakte me autoritetet lokale dhe se do të udhëtojë drejt New Orleans. Bordi Kombëtar i Sigurisë së Transportit në SHBA (NTSB) konfirmoi se është vënë në dijeni të incidentit.

Ndërsa operacionet e kërkim-shpëtimit vazhdojnë, autoritetet po përpiqen të përcaktojnë rrethanat në të cilat ndodhi aksidenti.


Shtuar 13.11.2026 22:31

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