Çdo vit diagnostikohen rreth 120 raste të reja të kancerit të qafës së mitrës. Rreth 50 për qind e pacienteve humbin jetën nga kjo sëmundje, ndërsa pacientja më e re e diagnostikuar është 18 vjeçe.
Gjinekologët e cilësojnë vaksinimin si mënyrën më të mirë të mbrojtjes, por numri i personave të vaksinuar kundër HPV-së vijon të jetë shqetësues.
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Gligor Tofoski, Kryetar i Shoqatës së Gjinekologëve, tha se mbulimi me vaksinë ndryshon ndjeshëm sipas zonave. Në rajonet lindore ai arrin në 100 për qind, ndërsa mbetet shumë i ulët në Ohër, Manastir dhe Shkup, veçanërisht në komunat Qendër, Karposh dhe Aerodrom.
Në Maqedoninë e Veriut, niveli i vaksinimit është nën 50 për qind, ndërkohë që në vende të tjera tejkalon 90 për qind. Mjekët thonë se vaksina është e sigurt dhe kërkojnë t’i jepet fund keqinformimit për të.
Gjinekologia Emilija Trajkovska kundërshtoi pretendimet se vaksina shkakton sterilitet, duke theksuar se fëmijët dhe nipërit e saj janë vaksinuar dhe të gjithë kanë fëmijë. Ajo tha se ua korrigjon vazhdimisht këto pretendime edhe pacientëve.
Deri tani, skriningu për HPV-në është kryer vetëm te gratë dhe mungon te meshkujt. Prej vitit 2024, vaksina kundër HPV-së u jepet falas edhe djemve.
Në vende të tjera, vaksinimi kundër HPV-së ofrohet deri në moshën 26-vjeçare. Në Maqedoninë e Veriut ai është falas vetëm deri në 19 vjeç; më pas, një dozë kushton rreth 8 mijë denarë.