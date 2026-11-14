Mickoski: Qarkullimi industrial po rritet, ndërsa opozita dëshiron që vendi të jetë në minus

Kryeministri Hristijan Mickoski deklaroi sot se prodhimi industrial ka shënuar rezultat pozitiv. Sipas tij, kjo ka rëndësi të veçantë në kushtet aktuale në botë dhe në Bashkimin Evropian, partnerin më të madh tregtar të vendit.
Mickoski tha se qarkullimi në industri është mbi 5,5 për qind më i lartë se në tremujorin e tretë të vitit të kaluar. Ai theksoi se rritja vërehet si në tregun vendas, ashtu edhe në atë ndërkombëtar, dhe se më herët ishte konfirmuar edhe nga rritja e eksporteve.
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Sipas kryeministrit, këto zhvillime përbëjnë lajm të keq për opozitën, e cila, siç u shpreh ai, dëshiron që vendi të shkojë në minus dhe jo në plus.
Mickoski deklaroi se treguesit mbështesin qëndrimin e tij të mëparshëm se duhej durim për t’i konsoliduar gjërat gradualisht. Ai tha se, pas pothuajse dy vitesh e gjysmë, vendi ka dalë nga një minus i thellë dhe ka arritur në pikën zero, prej së cilës, sipas tij, duhet të nisë puna e dikujt në pushtet. Kryeministri shtoi se tani pret vetëm rritje, megjithëse ajo ndikohet edhe nga situata botërore dhe nuk varet vetëm nga vendi. Ai shprehu shpresën që, duke filluar nga sot, shumë shpejt të mund të flitet për zhvillim më intensiv.