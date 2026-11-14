Nikolloski: Autostrada Kërçovë–Ohër do të jetë plotësisht e përfunduar deri në fund të majit

Zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski, njoftoi nga Ohri se ndërtimi i autostradës Kërçovë–Ohër po ecën me ritëm shumë të mirë. Sipas tij, pjesa nga fshati Izvor i Kërçovës deri në fshatin Vërbjan, në komunën e Debarcës, pritet të hapet për qarkullim gjatë javëve të ardhshme.
Nikolloski tha se qeveria po i përmbahet premtimit që autostrada të hapet tërësisht deri në fund të majit, me të gjithë dokumentacionin e nevojshëm, gjë që, sipas tij, nuk ka ndodhur shpesh më parë. Ai shtoi se punimet ndërtimore në segmentin Izvor–Vërbjan, të cilin e cilësoi pjesën më të vështirë, kanë përfunduar plotësisht.
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Ai bëri të ditur se janë hapur të dy tubat e tunelit, njëri me gjatësi 1.100 metra dhe tjetri 1.990 metra. Sipas Nikolloskit, këta janë tubat më të gjatë të tunelit në Maqedoni. Në këtë pjesë kanë përfunduar gjithashtu katër galeritë, trupi i rrugës, urat dhe viaduktet.
Aktualisht, tha Nikolloski, po zhvillohen testet e kërkuara për zbatimin e direktivës më të fundit evropiane për sigurinë në komunikacion, veçanërisht në tunele. Synimi është të sigurohet niveli më i lartë i sigurisë brenda tunelit. Sipas tij, kjo do të jetë hera e parë që direktiva zbatohet në Maqedoni dhe në rajon. Pas përfundimit të testeve, ai tha se do të ftojë për një vizitë në segmentin që do të vihet në funksion.
I pyetur për autostradat që po ndërton “Behtel dhe Enka”, Nikolloski u përgjigj se përparimi më i madh është shënuar në aksin Prilep–Manastir. Ai sqaroi se ritmi ndryshon nga një segment në tjetrin dhe se ende nuk është shtruar asfalt në asnjërin prej tre segmenteve.
Në segmentin 1, nga Tetova në Gostivar, punimet e dheut kanë arritur në 65%. Segmenti i dytë, nga Gostivari në Bukojçan, ndahet në dy pjesë: ajo që nis nga Gostivari ka arritur në 60%, ndërsa ndërtimi i pjesës nga Bukojçani sapo po fillon. Në segmentin Prilep–Manastir, përparimi i punimeve të dheut është mbi 80%.
Për autostradën Trebenishtë–Qafë Thanë, Nikolloski tha se po zhvillohen bisedime me kontraktorin “Behtel dhe Enka” për të përcaktuar variantin më të përshtatshëm të trasës. Ai theksoi se zgjedhja duhet të ruajë statusin e gjithë rajonit, jo vetëm të zonës Ohër–Strugë, dhe u shpreh se pret nisjen e aktiviteteve ndërtimore së shpejti, ndoshta me fillimin e sezonit të ndërtimit.
Sipas Nikolloskit, rruga që do të ndjekë autostrada nga Trebenishta në Qafë Thanë duhet të përcaktohet nga ekspertët. Ai tha se nuk do të ndërhyjë personalisht në këtë vendim, duke përmendur se dikush që ka qenë më parë në një pozitë të ngjashme, sipas tij, ka gabuar. Politikanët, u shpreh ai, vendosin mbi bazën e informacionit që marrin nga ekspertët, ndërsa për këtë rast duhet të shprehen specialistët e mjedisit dhe të ndërtimit.