Anxhela Shurdha kthehet në Shqipëri pas largimit në Greqi, rrëfen dhunën që thotë se përjetoi gjatë martesës

Anxhela Shurdha është kthyer në Shqipëri pas disa ditësh gjatë të cilave familjarët nuk dinin ku ndodhej. Tashmë ajo është pranë vajzës dhe familjes. Në një bisedë telefonike ekskluzive për emisionin “Me Zemër të Hapur”, të autores dhe moderatores Evis Ahmeti, e reja shpjegoi largimin e saj drejt Greqisë dhe foli për martesën që e përshkruan si të vështirë.
Anxhela kundërshton pretendimet se e ka braktisur vajzën. Ajo thotë se u largua me dëshirën e saj, pasi e la të voglën nën kujdesin e prindërve, me synimin për të gjetur punë dhe për të siguruar kushte më të mira jetese.
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Sipas rrëfimit të saj, ditën kur u raportua e zhdukur po punonte në një lokal në Fier, ku zhvillohej një ditëlindje. Puna vazhdoi deri rreth orës 1-2 të mëngjesit dhe, me kërkesë të pronarit, ajo qëndroi më gjatë. Anxhela thotë se pronari i telefonoi prindërve të saj për t’u treguar se do të punonte deri vonë dhe më pas do të flinte te një shoqe. Pas përfundimit të ditëlindjes, ajo shkoi në banesën e shoqes.
Ajo e përshkruan mikeshën si një grua të divorcuar, me familje të mirë, të cilës i besonte. Po atë natë, sipas Anxhelës, të dyja vendosën të shkonin në Greqi për të kërkuar mundësi më të mira ekonomike. Ajo këmbëngul se nuk kishin pasur asnjë konflikt apo problem që t’i shtynte të largoheshin dhe se nuk kishin bërë asgjë të gabuar. Udhëtimi deri në tokën greke, thotë ajo, zgjati rreth 6 orë. Atje i priti me makinë pronari i mikeshës, pasi kishte folur me të në telefon.
Anxhela tregon se kaluan një natë në shtëpinë e personit që i priti dhe se ai më pas u gjeti punë të dyjave. Shoqja nisi të punonte në dy familje, ndërsa ajo vetë në dy familje të tjera, ku merrej me gatimin dhe pastrimin. Sipas saj, paratë e fituara gjatë ditëve të punës ia dorëzuan familjes. Pas kthimit, takimin me vajzën dhe të afërmit ajo e përshkruan si shumë emocionues: thotë se e gjeti mirë të bijën dhe nënën, ndërsa babai ishte në punë.
Në intervistë, Anxhela bëri edhe pretendime për dhunë gjatë martesës. Ajo akuzon ish-bashkëshortin dhe ish-vjehrrën se e lidhën me litar në një pyll, ndërkohë që vajza e vogël pinte gji mbi të. Sipas saj, më pas e mbajtën të mbyllur në një dhomë.
Ajo rrëfen se e donte bashkëshortin dhe i kërkonte të hiqte dorë nga një grua tjetër, për të cilën mendonte se i afrohej për interes. Kur babai i saj shkoi në Greqi për ditëlindjen e vajzës, Anxhela thotë se i tregoi për keqtrajtimin dhe për lidhjen e bashkëshortit me atë grua. Babai bisedoi me ish-bashkëshortin e saj. Të nesërmen, sipas Anxhelës, ish-bashkëshorti dhe ish-vjehrri iu drejtuan asaj me qortime në shtëpi, duke e pyetur pse ishte ankuar te babai dhe pse i kishte treguar për gruan tjetër.
Anxhela pretendon se edhe ish-vjehrra e rrihte, ndonëse ajo nuk kishte bërë asgjë të gabuar dhe kryente punët e shtëpisë. Ajo thotë se e mbajtën të lidhur në pyll për dy ditë dhe më pas të mbyllur në dhomë. Pas kësaj, njoftoi vëllain, i cili erdhi nga Kosova bashkë me një shok të tij.