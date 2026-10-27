Mickoski pas takimit me Haxhiun: Dialogu dhe bashkëpunimi rajonal ndihmojnë në rritjen e stabilitetit

Mickoski pas takimit me Haxhiun: Dialogu dhe bashkëpunimi rajonal ndihmojnë në rritjen e stabilitetit

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, u takua me Albulena Haxhiun, kryetaren e Kuvendit të Republikës së Kosovës.

Gjatë bisedës u trajtuan mundësitë për të çuar më tej bashkëpunimin bilateral dhe për të thelluar raportet miqësore ndërmjet dy vendeve.

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Mickoski bëri të ditur se në takimin me Haxhiun diskutuan për avancimin e bashkëpunimit mes palëve dhe forcimin e marrëdhënieve miqësore.

Ai shprehu bindjen se dialogu i hapur, respekti reciprok dhe shtimi i bashkëpunimit rajonal mund të ndihmojnë në konsolidimin e stabilitetit, zhvillimin ekonomik dhe përshpejtimin e integrimit evropian të rajonit.


Shtuar 27.10.2026 15:10

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