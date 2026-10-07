MASH hap nëntë konkurse për bursat e nxënësve të shkollave të mesme për vitin 2026/2027

MASH hap nëntë konkurse për bursat e nxënësve të shkollave të mesme për vitin 2026/2027

Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka bërë të ditur hapjen e nëntë konkurseve për përfitimin e bursave nga nxënësit e shkollave të mesme gjatë vitit shkollor 2026/2027.

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Pjesa më e madhe e bursave, konkretisht 1.570, u dedikohet nxënësve të regjistruar në paralelet duale. Bëhet fjalë për arsimin profesional, ku zhvillohet një numër më i lartë orësh të mësimit praktik, sipas programeve përkatëse të arsimit profesional.

Skema parashikon edhe 900 bursa sociale për nxënësit e shkollave të mesme publike, 300 bursa për nxënësit që ndjekin arsimin e mesëm me programe të posaçme mësimore, si dhe 180 bursa për nxënësit me nevoja të veçanta në shkollat e mesme publike dhe private.

Gjithashtu, nga 150 bursa janë parashikuar për nxënësit që ndjekin programe të aftësimit profesional dhe të arsimit profesional trevjeçar, për sportistët e talentuar të shkollave të mesme publike dhe private, si dhe për nxënësit e talentuar të shkollave të mesme, me përjashtim të atyre që ndjekin fushën e arteve.

Ndërkohë, 50 bursa do t’u ofrohen nxënësve pa prindër, ndërsa 50 të tjera janë përcaktuar për nxënësit e talentuar të arteve që ndjekin arsimin në shkolla të mesme publike ose private.

Detajet mbi kriteret që duhet të plotësohen dhe procedurën e aplikimit janë publikuar në konkurset përkatëse të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës.


Shtuar 7.10.2026 13:00

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