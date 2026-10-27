Mexhiti: VLEN mbështet Arkin Jahijin në zgjedhjet e Bërvenicës

Mexhiti: VLEN mbështet Arkin Jahijin në zgjedhjet e Bërvenicës

Bashkëkryetari i VLEN-it, Izet Mexhiti, foli sonte në emisionin “Debat në SHENJA” për rezultatin e raundit të parë të zgjedhjeve lokale në Bërvenicë.

Mexhiti bëri të ditur se koalicioni do ta analizojë rezultatin. Ai vuri në dukje se kandidimi, për herë të parë, i një kandidati nga Tenova sfidoi traditën lokale, sipas së cilës kandidati duhej të vinte nga Çellopeku, fshati më i madh i komunës.

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“Së pari, kjo është garë lokale. Rezultati është ai që është dhe VLEN-i do ta analizojë. Mendoj se në Bërvenicë thyem një tabu: që kandidati duhet patjetër të jetë nga Çellopeku, fshati më i madh. Për herë të parë kandiduam dikë nga Tenova. Gjatë ditëve të zgjedhjeve u pa se votuesit zgjodhën mbi baza lokaliste. Ndoshta duhet kohë që këto dallime të kapërcehen dhe të zgjidhet kandidati më i mirë. Ne kemi paguar një çmim për këtë”, u shpreh Mexhiti.

Ai konfirmoi se VLEN-i përkrah kandidatin e AKI-së, Arkin Jahijin, në garën zgjedhore në Bërvenicë.

Sipas Mexhitit, për të fituar përkrahjen e plotë të votuesve shqiptarë, Jahiji duhet të ndjekë modelin e Haqim Ramadanit, i cili kishte kandiduar si i pavarur. Kjo, tha ai, mund të ndihmojë në sigurimin e mbështetjes më të gjerë shqiptare.

“Kandidati ynë shkoi dhe i ofroi mbështetje, ndërsa edhe ne e përkrahim. Pra, VLEN-i mbështet Arkin Jahijin në Bërvenicë”, deklaroi Mexhiti. (INA)


Shtuar 27.10.2026 10:37

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