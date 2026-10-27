Maqedonia e Veriut shënoi rënien e tretë më të madhe të popullsisë në Evropë

Maqedonia e Veriut shënoi rënien e tretë më të madhe të popullsisë në Evropë

Të dhënat e Eurostat tregojnë se Maqedonia e Veriut ka humbur 11.4 përqind të popullsisë së saj në krahasim me vitin 2011. Kjo është rënia e tretë më e madhe në Evropë, pas Shqipërisë dhe Bullgarisë, ndërsa më pas renditen Bosnja dhe Hercegovina dhe Kroacia.

Në fund të vitit 2024, Shqipëria kishte 18 përqind më pak banorë se në vitin 2011. Gjatë periudhës kur u zhvilluan regjistrimet e popullsisë, numri i banorëve në vend ra me më shumë se 500 mijë, raportoi “euronews.al”.

Të lidhura

None found

Sipas Eurostat, agjencisë statistikore evropiane, Shqipëria kryeson listën për rënien e popullsisë. Pas saj vjen Bullgaria, e cila gjatë dekadës së fundit humbi 12.3 përqind të banorëve, ndërsa Maqedonia e Veriut shënoi një tkurrje prej 11.4 përqind.

Vala e emigrimit ka prekur thuajse të gjitha vendet e rajonit. Mali i Zi është ndër të paktat vende që e ka mbajtur popullsinë pothuajse të pandryshuar, duke regjistruar një rritje prej 0.6 përqind.

Në të kundërt, vendet e Evropës Perëndimore kanë zgjeruar numrin e banorëve përmes politikave agresive të imigracionit, të përdorura për të zbutur pasojat demografike të plakjes së popullsisë dhe rënies së lindjeve. Që nga viti 2011, popullsia e eurozonës është rritur me 3.2 përqind.


Shtuar 27.10.2026 10:37

Tags: ,
Çuçul: Mbi 800 lëndë të hapura për dyshime korrupsioni deri në tetor

Çuçul: Mbi 800 lëndë të hapura për dyshime korrupsioni deri në tetor
Faturat e ujit në Ohër do të rriten nga 1 janari

Faturat e ujit në Ohër do të rriten nga 1 janari
Llukarevska: Ribalanci uli fondet për Universitetin “Nëna Terezë”, shkollat dhe konviktet

Llukarevska: Ribalanci uli fondet për Universitetin “Nëna Terezë”, shkollat dhe konviktet
Filipçe: Buxhetit i mungojnë 900 milionë euro

Filipçe: Buxhetit i mungojnë 900 milionë euro
Studentët paralajmërojnë referendum pas takimit me Mickoskin dhe Janevskën, pa marrë përgjigje për subvencionin ushqimor

Studentët paralajmërojnë referendum pas takimit me Mickoskin dhe Janevskën, pa marrë përgjigje për subvencionin ushqimor
Trafiku në aeroportet e Shkupit dhe Ohrit rritet me 28%, mbi 3.6 milionë pasagjerë

Trafiku në aeroportet e Shkupit dhe Ohrit rritet me 28%, mbi 3.6 milionë pasagjerë
Kontroll në Sellcë të Tetovës, sekuestrohet marihuanë dhe arrestohet 46-vjeçari

Kontroll në Sellcë të Tetovës, sekuestrohet marihuanë dhe arrestohet 46-vjeçari
ISHP: 72 raste me Ethet e Nilit Perëndimor në Maqedoni, 12 të vdekur

ISHP: 72 raste me Ethet e Nilit Perëndimor në Maqedoni, 12 të vdekur