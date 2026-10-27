Harry Kane fiton “Topin e Artë 2026”, por në ceremoninë e Londrës vëmendjen e mori edhe ora 1.2 milionë euro

Harry Kane u shpall fitues i “Topit të Artë 2026” gjatë ceremonisë së zhvilluar në London Palladium, duke përjetuar një nga arritjet më të mëdha të karrierës së tij.
Para këtij vlerësimi, sulmuesi i Bayern Munichut ishte nderuar edhe me çmimin “Sulmuesi më i mirë i vitit”. Në garën për trofeun kryesor, ai la pas emra si Kylian Mbappe dhe Lamine Yamal.
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Futbollisti u paraqit në event së bashku me bashkëshorten e tij, Katie Goodland. Çifti kishte zgjedhur veshje të zeza, ndërsa Kane u shfaq me një kostum elegant bardhezi.
Përveç suksesit sportiv dhe paraqitjes së tij, në sy ra edhe aksesori që mbante në kyçin e dorës.
Kane kishte zgjedhur një Rolex Sapphire Daytona, model shumë të rrallë, të prodhuar me ar të bardhë 18-karatësh dhe të dekoruar me 36 safirë blu në pjesën e kornizës.
Sipas përllogaritjeve, ora kushton rreth 1.2 milionë euro, çka e rendit atë ndër aksesorët më të shtrenjtë në koleksionin e sulmuesit.
Me këtë zgjedhje, Kane plotësoi paraqitjen e mbrëmjes së veçantë, duke kombinuar veshjen elegante me një prej orëve më luksoze që zotëron.
Pas marrjes së çmimit, ai shprehu mirënjohjen për rrugëtimin e bërë dhe foli për pengesat me të cilat ishte përballur në hapat e parë të karrierës.
Sulmuesi pranoi se arritja në këtë pikë nuk ishte parashikuar nga shumë njerëz dhe as nga vetë ai.
Kane tha se puna e vazhdueshme, vendosmëria dhe besimi te vetja kishin qenë vendimtare për suksesin e tij. Ai shtoi se, edhe pas fitimit të “Topit të Artë” dhe arritjeve të tjera të rëndësishme, objektivi i tij mbetet të bëhet gjithnjë e më i mirë.