Mendi Qyra: Në vitin e parë shlyem 2.5 milionë euro borxhe dhe çuam përpara projektet

Kryetari i Komunës së Strugës, Mendi Qyra, thotë se gjatë vitit të parë të mandatit të tij janë shlyer borxhe milionëshe, mbledhja e taksave ka arritur në 70% dhe janë realizuar projekte infrastrukturore.
Sipas Qyrës, komuna ka paguar 2.5 milionë euro borxhe të vjetra, të cilat e kishin çuar në prag të falimentimit. Ai tha se shumica e projekteve infrastrukturore janë pranë përfundimit.
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Mes punimeve që përmendi janë ato në rrugën “Kolektorska”, në rrugën Turistike dhe në rrugën drejt kampit AS. Drejt përfundimit, sipas tij, është edhe zëvendësimi i tubave të azbestit. Qyra deklaroi se të gjitha këto projekte janë zbatuar në rreth 80 përqind.
Banorët e Strugës, ndërkohë, kanë qëndrime të ndryshme për punën e deritanishme të kryetarit. Një qytetar u shpreh se shpreson që gjërat po lëvizin në drejtimin e duhur dhe se synimi duhet të jetë përmirësimi i jetës së qytetarëve, thjeshtimi i procedurave administrative dhe zgjidhja e çështjeve që lidhen me administratën komunale.