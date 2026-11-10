Kosova mposhtet sërish nga Italia, ndeshja me Gjeorgjinë vendimtare për kualifikimet

Kosova mposhtet sërish nga Italia, ndeshja me Gjeorgjinë vendimtare për kualifikimet

Kombëtarja e Kosovës në futsall është mposhtur 3-0 nga Italia në Barletta, në ndeshjen e saj të tretë në Grupin 10 të raundit kryesor kualifikues për Kupën e Botës 2028. Kjo është humbja e dytë radhazi e “Dardanëve” ndaj italianëve, pas rezultatit 4-3 në Prishtinë.

Gabriel Motta shënoi për Italinë në minutën 14’23”, Antonio Molaro në 16’10” dhe Maurizio Silvestri në 39’30”.

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Në takimin e kthimit, Kosova nuk arriti të shfaqte të njëjtin reagim si në Prishtinë. Atje, ndonëse kishte mbetur tri gola pas, ajo e kishte barazuar rezultatin në 3-3, përpara se Italia të realizonte golin vendimtar në fund.

Pas kësaj humbjeje, Kosova mbetet me tri pikë në Grupin 10. Ato i siguroi në ndeshjen hapëse, kur fitoi 3-2 në udhëtim ndaj Gjeorgjisë. Italia, ndërkaq, ka përforcuar epërsinë në grup duke fituar të dyja përballjet direkte me Kosovën.

Takimi i fundit i Kosovës në këtë fazë është caktuar më 24 shkurt 2027, kur “Dardanët” do të presin Gjeorgjinë. Rezultati i kësaj ndeshjeje mund të përcaktojë renditjen përfundimtare në grup dhe mundësinë e Kosovës për të vazhduar rrugën drejt Kupës së Botës.

Kosova synon vendin e dytë, për të mbetur në garë përmes play-offit. Sipas formatit të kualifikimeve, fituesit e 12 grupeve dhe katër ekipet më të mira të vendeve të dyta kualifikohen drejtpërdrejt në fazën Elite. Tetë përfaqësueset e tjera që renditen të dytat do të luajnë në play-off për një vend në atë fazë.


Shtuar 10.11.2026 21:48

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