Çështja e vjetër e lopëve që qarkullojnë pa mbikëqyrje në Kriva Pallankë ka sjellë tensione të reja mes forcave politike. Anëtarët e Këshillit Komunal nga radhët e VMRO-DPMNE-së po kërkojnë thirrjen e një seance të jashtëzakonshme ku do të parashtrohet një plan i qartë operacional.
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Deputeti Emil Spasovski ka ngritur akuza ndaj kryetarit të komunës, Sashko Mitovski, duke e cilësuar qëndrimin e tij si shmangie të përgjegjësisë dhe kalim të barrës te institucione të tjera.
Sipas Spasovskit, autoritetet komunale kanë detyrimin ligjor të largojnë kafshët nga zonat publike dhe t’i zhvendosin ato në vende të përshtatshme, në koordinim me Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë.
Prej më shumë se 1.000 lopëve që vlerësohet se sillen të lira, deri më tani janë mbledhur vetëm rreth 100 krerë.
Kjo situatë ka vazhduar për më tepër se dhjetë vjet. Shtabi komunal i emergjencave i është drejtuar Qeverisë me kërkesën për shpalljen e gjendjes së krizës për një periudhë 30-ditore, me synim angazhimin e burimeve shtesë dhe sigurimin e një zgjidhjeje të qëndrueshme.