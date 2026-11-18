Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike ka shpallur për ditën e sotme një alarm meteorologjik, duke paralajmëruar reshje të dendura shiu dhe erë të fuqishme nga jugperëndimi, me shpejtësi që pritet t’i kalojë 80 kilometra në orë.
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Sipas parashikimeve, edhe ditët në vijim do të sjellin kushte atmosferike të paqëndrueshme, me vranësira dhe reshje lokale shiu, të cilat herë pas here do të kenë intensitet të ndryshëm.
Për shkak të masave ajrore që vijnë nga jugu, temperaturat do të mbeten relativisht të larta deri të premten, duke qëndruar mbi mesataren e zakonshme për këtë periudhë të vitit.
Ndërsa nga e shtuna, sinoptikët paralajmërojnë ndryshim të kushteve atmosferike dhe rënie të temperaturave.