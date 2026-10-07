VIDEO/ Partizani ndez atmosferën para derbit me Tiranën: Jemi gati

VIDEO/ Partizani ndez atmosferën para derbit me Tiranën: Jemi gati

Partizani ka publikuar në rrjetet sociale një video promovuese për derbin e kryeqytetit ndaj Tiranës, që do të zhvillohet më 11 tetor në stadiumin “Air Albania”.

Në klip, “Demat e Kuq” shfaqen përballë bardhebluve, ndërsa mesazhi shoqërohet me një sërë frazash të forta: “Një qytet, një zemër e kuqe nuk trashëgohet. Fitohet çdo duel, çdo sekondë. Ndjeje atë, meritoje atë. E diel, 11 tetor, 18:30, stadiumi Air Albania. Jemi gati”.

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Videoja mbyllet me emrin e Partizanit, i cili shfaqet mes flakëve.

Ky mesazh u drejtohet tifozëve dhe futbollistëve të Partizanit, por njëkohësisht shërben edhe si paralajmërim për Tiranën për përballjen e kësaj fundjave.


Shtuar 7.10.2026 13:09

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