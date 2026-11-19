Nga data 16 deri më 22 nëntor 2026, policia rrugore e Maqedonisë së Veriut, e cila bën pjesë në Rrjetin Evropian të Policive Rrugore (ROADPOL), po zhvillon kontrolle intensive në rrugë, si pjesë e operacionit ndërkombëtar të quajtur “Truck & Bus”, i fokusuar te përmirësimi i sigurisë së autobusëve dhe mjeteve të rënda të transportit në qarkullim.
Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, ky aksion ka si synim parandalimin e aksidenteve, identifikimin dhe ndëshkimin në kohë të shkeljeve, si dhe ngritjen e sigurisë për të gjithë përdoruesit e rrugës.
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Gjatë inspektimeve, theks i veçantë i jepet gjendjes teknike dhe pajisjeve të sigurisë së autobusëve e kamionëve, respektimit të kushteve ligjore për transportin e organizuar të fëmijëve, si dhe zbatimit të rregullave për ekskursionet shkollore, edukative dhe rekreative. Po ashtu, verifikohet gjendja psikofizike dhe aftësia e shoferëve për drejtim të sigurt, si dhe plotësimi i detyrimeve të tjera ligjore në fushën e transportit rrugor.
Njëkohësisht, efektivët e policisë po kryejnë kontrolle më të shpeshta edhe për përdoruesit e tjerë të trafikut, duke u ndalur posaçërisht te shkeljet e kufirit të shpejtësisë, drejtimi i mjetit nën efektin e alkoolit ose substancave narkotike, mospërdorimi i rripit të sigurimit, transporti i parregullt i pasagjerëve dhe shkelje të tjera që cenojnë rëndë sigurinë në rrugë.
Ministria e Punëve të Brendshme i bën thirrje çdo drejtuesi automjeti, kompanie transporti dhe pjesëmarrësi tjetër në qarkullim që të respektojë me përgjegjësi rregullat e trafikut dhe të tregojë kujdes maksimal gjatë lëvizjes në rrugë.