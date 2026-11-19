Barcelona e ka rikthyer në radar Luka Vuskovic, mbrojtësin e Brightonit, duke vendosur kontakte të reja për transferimin e 19-vjeçarit kroat.
Qendërmbrojtësi, i cili iu bashkua Brightonit për një shumë rekord prej rreth 57 milionë eurosh, ka tërhequr vëmendjen e disa prej klubeve më të mëdha të kontinentit. Real Madridi dhe Liverpooli janë gjithashtu në garë për shërbimet e tij, pas paraqitjeve mbresëlënëse që ka treguar në startin e aventurës së tij në Angli.
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Sipas TEAMtalk, Barcelona renditet ndër klubet më serioze në ndjekjen e Vuskovic, i cili në një hark të shkurtër kohor është shndërruar në një nga mbrojtësit e rinj më të vlerësuar në Evropë.
Talenti kroat kaloi te Brighton nga Tottenham në korrik të vitit 2026, fillimisht për 52 milionë euro, ndërsa me bonuse shuma mund të arrijë në rreth 57 milionë euro. Ai nënshkroi një kontratë pesëvjeçare, e vlefshme deri në vitin 2031, me klubin anglez që ka edhe opsionin për ta zgjatur atë edhe për një sezon.
Pasi la përshtypje të jashtëzakonshme gjatë huazimit te Hamburgu në Bundesligë sezonin e kaluar, Vuskovic nuk iu desh shumë kohë për t’u ambientuar me futbollin anglez. 19-vjeçari ka qenë titullar në të dhjetë ndeshjet e para të Brightonit në Ligën Premier për sezonin 2026/27, duke u kthyer shpejt në një lojtar kyç në qendër të mbrojtjes.
Dominimi në duelet ajrore, qetësia me topin dhe fiziku imponues kanë qenë disa nga cilësitë që e kanë dalluar kroatin. Paraqitjet e tij kanë ndihmuar Brightonin të nisë sezonin në mënyrë të shkëlqyer nën drejtimin e trajnerit Fabian Hurzeler.
Seritë e paraqitjeve të Vuskovic kanë bërë që interesimi për të të mos kufizohet vetëm te Barcelona.
Raportimet tregojnë se Liverpooli po e mbikëqyr nga afër kroatin dhe e sheh si një pasardhës potencial të Virgil van Dijk në të ardhmen.
Në të njëjtën kohë, Real Madridi po monitoron progresin e tij, si pjesë e planeve për të përforcuar mbrojtjen në vitet e ardhshme.