LSDM: Të gjitha pretendimet e VMRO-së janë fundosur

LSDM në Maqedoninë e Veriut thotë se me nënshkrimin e protokollit me Bullgarinë, do të ketë reciprocitet për të gjitha çështjet. Nga kjo parti thonë se kanë rënë në ujë të gjitha pretendimet e partisë opozitare.

“Të gjitha gënjeshtrat, shkatërrimet dhe skenarët e përgjakshëm të Hristijan Mickoski u fundosën, të gjitha gënjeshtrat janë ekspozuar plotësisht. Protokolli zbuloi të gjitha gënjeshtrat e OBRM-PDUKM-së dhe Mickoskit, ka reciprocitet për të gjitha çështjet. Republika e Maqedonisë së Veriut fillon negociatat për anëtarësim në BE me një formulim të qartë për gjuhën maqedonase. Nesër fillon dialogu me BE-në përmes konferencës së parë ndërqeveritare që do të mËshtë e kot që Mickoski përhap manipulime për gjuhën maqedonase, i tremb qytetarët me asimilim dhe bullgarizim”, thuhet në kumtesën e LSDM-së.