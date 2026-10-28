LSDM i bën thirrje Prokurorisë të hetojë pretendimet për transferimin e “parave të zeza” nga Serbia në Maqedoni

LSDM kërkoi sot që Prokuroria të nisë hetim lidhur me pretendimet se Aleksandar Vuçiq po zhvendos paratë e tij drejt Maqedonisë. Sipas partisë, mediat serbe kanë raportuar së fundmi se “Alta Banka”, që konsiderohet se është në pronësi të Vuçiqit dhe të SNS-së, partisë simotër të OBRM-PDUKM-së, ka nisur transferime të shpejta e intensive të shumave të mëdha drejt Maqedonisë dhe Rusisë.
Sipas raportimeve, lëvizja e parave ka nisur më 26 tetor, pas zgjedhjeve dhe rënies së shefit të Mickoskit, Aleksandar Vuçiq. “Nova.rs” citon avokatin e njohur Ninic, i cili thotë se shuma të konsiderueshme po kalojnë në llogari të personave juridikë në Moskë dhe Shkup.
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Ninic është pjesë e komisionit të pavarur hetimor civil, të ngritur nga profesorë universitarë dhe ekspertë të fushave të ndryshme për të shqyrtuar përgjegjësinë për shembjen e tendës në Novi Sad.
LSDM ngre pyetjen nëse në Maqedoni po transferohen para të zeza dhe kriminale të regjimit të rrëzuar të Vuçiqit dhe SNS-së, partisë simotër të OBRM-PDUKM-së në Serbi. Partia kërkon që Prokuroria Publike të veprojë pa vonesë, të hapë hetim, të përcaktojë prejardhjen e fondeve dhe të parandalojë keqpërdorimet e mundshme në vend.
“Ne paralajmëruam, dhe ja ku po ndodh. Gjithçka që thamë është konfirmuar. Për këtë arsye Mickoski dhe Trajko Slavevski lejuan hyrjen e ‘Alta Bank’-ës në Maqedoni. Bankieri i Vuçiqit u bë bankieri i Mickoskit në Maqedoni”, deklarojnë nga LSDM.
Sipas partisë, Banka Qendrore Evropiane ia ka ndaluar institucionit blerjen e aksioneve në një bankë austriake, ndërsa ai po hetohet për origjinën e dyshimtë të kapitalit.
LSDM pretendon se në Evropë banka është ndaluar, se në Mal të Zi ka një ndalim, por se në Maqedoni ka blerë një bankë dhe një kompani sigurimesh.
Partia shton se në Kongresin Amerikan janë propozuar sanksione ndaj pronarit të “Alta Banka”, Davor Macura, të cilin e përshkruan si të afërt me SNS-në dhe shumë pranë Aleksandar Vuçiqit.
“Nga një këmbimore në Zemun, në miliarda brenda pak vitesh dhe hyrje në Maqedoni”, akuzojnë përfaqësuesit e LSDM-së.