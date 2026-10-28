Llukarevska: Ribalanci uli fondet për Universitetin “Nëna Terezë”, shkollat dhe konviktet

Një mungesë prej një miliard eurosh në buxhet dhe po aq në Fondin e Sigurimit Pensional dhe Invalidor, sipas deputetes së LSDM-së Sanja Llukarevska, u diskutuan sonte në emisionin “Top Tema” të TV Telma.
Llukarevska tha se rishikimi i buxhetit përmban shkurtime që nuk janë të qarta. Ndër zërat e prekur përmendi edhe financimin e Universitetit “Nëna Terezë”.
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Ajo vuri në dukje se, sipas të dhënave në faqen e Ministrisë së Financave për të gjithë përdoruesit buxhetorë, investimet kapitale janë realizuar në masën 57.1 përqind. Sipas saj, Ministria e Vetëqeverisjes Lokale ka realizim prej gati 5.7 përqind, ndonëse është përgjegjëse për menaxhimin e njësive të vetëqeverisjes lokale.
Deputetja ngriti shqetësimin edhe për shkurtimet në Ministrinë e Mjedisit, ndërsa theksoi se fondet për blerjen e automjeteve janë rritur me 79.1 përqind krahasuar me ribalancin e mëparshëm.
“Po ulim fondet për impiantin e pastrimit dhe për përmirësimin e cilësisë së ajrit. Me ardhjen e dimrit, ndotja do të na trokasë në derë, ndërkohë që buxheti për blerjen e automjeteve është rritur me 79.1 përqind në krahasim me ribalancin e mëparshëm. Pra, shkurtojmë strategjinë kundër ndotjes së ajrit, por i lëmë Ministrisë së Mjedisit mundësinë të blejë automjete të reja. Nga ana tjetër, pretendojmë se nuk po bëjmë shpenzime luksoze dhe se nuk po tejkalojmë planifikimin”, u shpreh Llukarevska.
Ajo përmendi gjithashtu uljen e fondeve në Ministrinë e Arsimit, për FINKI-n dhe Universitetin “Nëna Terezë”, si dhe për rindërtimin e shkollave fillore e të mesme, sallat sportive të shkollave fillore dhe konviktet studentore. Në listën e shkurtimeve, sipas saj, përfshihet edhe financimi për efikasitetin energjetik të konvikteve.
“Në Ministrinë e Shëndetësisë ka 100 milionë euro më pak për investime kapitale. Nuk përmenden qendra klinike, spitali në Shtip apo ai në Kërçovë; ka shkurtime edhe për sëmundjet e rralla. Në Ministrinë e Ekonomisë janë ulur fondet për programin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, si dhe për një çështje që prek të gjithë: demografinë”, theksoi Llukarevska.