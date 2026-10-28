Filipçe: Buxhetit i mungojnë 900 milionë euro

Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, deklaroi se ribalanci i dytë i buxhetit brenda një viti dëshmon, sipas tij, menaxhimin e dobët qeveritar të financave dhe ekonomisë. Ai paralajmëroi se në buxhet mungojnë 900 milionë euro.
Filipçe tha se gjendja e buxhetit është alarmante dhe se, krahas mungesës prej 900 milionë eurosh, Fondit të sigurimit pensional dhe invalidor i mungon edhe një miliard euro për pagesën e pensioneve. Sipas tij, stabiliteti buxhetor është seriozisht i rrezikuar, ndërsa mbetet e paqartë se nga cilat burime do të sigurohen paratë për pagat dhe pensionet para Vitit të Ri ose në fillim të vitit të ardhshëm.
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Ai vuri në dukje se, në kohën kur shtetet e tjera kanë nisur diskutimet për buxhetet e vitit 2027, Maqedonia po përgatit ribalancin e dytë brenda të njëjtit vit. Filipçe tha se, pasi ky proces të përfundojë, do të hapet diskutimi për buxhetin e vitit të ardhshëm.
Në konferencën e sotme për shtyp, kreu i LSDM-së deklaroi se ribalanci nuk parashikon rritje pagash apo përmirësim të standardit, por ulje të investimeve kapitale dhe mundësi për huamarrje të reja. Ai rikujtoi se në ribalancin e korrikut deficiti u shtua me arsyetimin se paratë do të përdoreshin për investime kapitale, të cilat tani po shkurtohen, ndërsa deficiti i rritur mbetet.
Sipas Filipçes, planifikimi i dobët pasqyrohet edhe te të ardhurat, parashikimi i të cilave po ulet nga Qeveria, ndërkohë që borxhi publik vijon të rritet.
Ai tha se në korrik Qeveria e ngriti projeksionin e të ardhurave në 379.5 miliardë denarë, por tani po e ul me 5.3 miliardë denarë, në rreth 374 miliardë denarë. Filipçe e cilësoi këtë si tregues të nënfinancimit serioz të të ardhurave dhe të mungesës së kapaciteteve institucionale. Sipas tij, borxhi publik do të arrijë në 12 miliardë euro, duke përfshirë detyrimet e ndërmarrjeve publike, kryesisht ato të Ndërmarrjes publike “Rrugët Shtetërore”. Ai shtoi se gjatë dy vjetëve e gjysmë borxhi është rritur me rreth 4 miliardë euro.