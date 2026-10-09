Fëmija refuzon të lajë dhëmbët? Këshillat për ta kthyer në rutinë

Pastrimi i dhëmbëve të fëmijëve të vegjël mund të kthehet në një betejë të përditshme për prindërit, sidomos kur ata nuk duan të bashkëpunojnë ose nuk tregojnë interes për këtë proces.
Të lidhura
None found
Megjithatë, krijimi i zakoneve të shëndetshme që në vitet e para është thelbësor për higjienën e gojës dhe për të ulur rrezikun e problemeve dentare në të ardhmen.
Dentistja pediatre Dr. Caitlin Agnew ka ndarë këshilla për mënyrën se si prindërit duhet të kujdesen për dhëmbët e fëmijëve dhe cilat rutina duhet të ndërtohen që në moshë të hershme, shkruan Stuff.
Një nga hapat kryesorë është përfshirja e larjes së dhëmbëve në një rutinë të qëndrueshme. Dr. Agnew tregoi rastin e një pacienteje 18-muajshe, nëna e së cilës e kishte shumë të vështirë t’i pastronte dhëmbët.
Për fëmijët e vegjël, ajo sugjeron që prindi ta vendosë kokën e fëmijës mes këmbëve të veta, ndërsa ai qëndron i shtrirë, në mënyrë që goja të shihet më lehtë. Duart e fëmijës mund të mbahen poshtë këmbëve, ndërsa vëmendja e tij mund të largohet me një rimë ose me mimika argëtuese.
Sipas saj, objektivi kryesor është largimi i pllakës bakteriale. Prindërit nuk duhet të shqetësohen nëse pastrimi nuk zgjat gjithmonë dy minuta, pasi më e rëndësishmja është pastrimi i dhëmbëve dhe vendosja e kësaj rutine.
Dy minuta konsiderohen koha ideale për larjen e dhëmbëve, por Dr. Agnew thekson se mungesa e kësaj kohëzgjatjeje nuk do të thotë se gjithçka është e humbur. Kujdesi dentar përfshin gjithashtu përdorimin e fluorit, një dietë të përshtatshme, rutina të rregullta dhe kontrolle te dentisti.
Larja duhet të nisë sapo të shfaqet dhëmbi i parë. Për këtë rekomandohet përdorimi i një furçe dhëmbësh dhe i një sasie të vogël paste të posaçme për fëmijë.
Vizita e parë te dentisti këshillohet të kryhet afërsisht në të njëjtën periudhë, pra kur fëmija është nga gjashtë deri në 12 muajsh. Gjatë kontrollit, dentisti vlerëson nëse smalti është dëmtuar dhe u jep prindërve udhëzime për ushqyerjen dhe higjienën e duhur.
Zgjedhja e pastës mund të jetë e vështirë, pasi në treg ka shumë alternativa. Dr. Agnew shpjegon se për fëmijët nën gjashtë vjeç është e përshtatshme një pastë për fëmijë me rreth 1,000 ppm fluor.
Pastat me përqendrim më të ulët, si ato me 500 ppm fluor, nuk rekomandohen më, pasi nuk ka prova të mjaftueshme se janë efektive në parandalimin e kaviteteve.
Për fëmijët nën pesë vjeç mjafton një shtresë e hollë paste. Pas moshës pesë ose gjashtë vjeç, mund të përdoret një sasi sa madhësia e një kokrre bizeleje.
Në disa raste, fëmijët nën gjashtë vjeç mund të kenë nevojë për një pastë me përqendrim më të lartë, të ngjashme me atë për të rritur. Kjo mund të merret në konsideratë kur fëmija ka kavitete, smalt të dëmtuar ose konsumon ujë nga një enë. Për këtë vendim duhet kërkuar këshilla e dentistit.
Dhëmbët e qumështit kanë një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin e fëmijës. Ata ndihmojnë në përtypjen dhe ushqyerjen, ruajnë hapësirën për dhëmbët e përhershëm dhe kontribuojnë në zhvillimin e të folurit.
Kur dhëmbët e qumështit prishen, mund të shkaktojnë dhimbje. Hulumtimet kanë treguar gjithashtu se problemet me këta dhëmbë mund të ndikojnë negativisht në të nxënit dhe në rritjen e përgjithshme të fëmijës.