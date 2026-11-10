Reforma zgjedhore, ambasadorja e BE-së pas takimit me Gjiknurin dhe Bylykbashin: Koha është e kufizuar, kërkohen rezultate konkrete

Reforma zgjedhore, ambasadorja e BE-së pas takimit me Gjiknurin dhe Bylykbashin: Koha është e kufizuar, kërkohen rezultate konkrete

Ambasadorja e Bashkimit Evropian në Shqipëri, Sofia Moreira de Sousa, u takua për herë të parë me Damian Gjiknurin dhe Oerd Bylykbashin, bashkëkryetarë të Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore. Biseda u përqendrua te afati shumë i ngushtë i punës së komisionit, fushëveprimi dhe prioritetet e reformës, si edhe te nevoja që procesi të jetë gjithëpërfshirës.

Në reagimin e saj pas takimit, ambasadorja vuri në dukje se rëndësi ka jo vetëm koha e përfundimit të reformës, por edhe cilësia e saj. Ajo tha se rekomandimet e OSBE/ODIHR-it janë të qarta prej kohësh dhe se puna e përbashkët e bërë deri tani duhet të sjellë rezultate konkrete.

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Sipas Moreira de Sousa, reforma zgjedhore lidhet me besimin e publikut, konkurrencën e ndershme dhe integritetin e zgjedhjeve. Ajo është gjithashtu pjesë e rrugëtimit të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian.

Ambasadorja u shpreh se arritja e këtyre rezultateve është e mundur nëse të gjitha palët tregojnë vullnet politik dhe zhvillojnë dialog të sinqertë, duke theksuar angazhimin e përbashkët të forcave politike.


Shtuar 10.11.2026 16:37

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